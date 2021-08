OM eist zeven jaar cel voor seksueel misbruik op dansschool Groningen

Dertien leerlingen van de Groninger Dance Center deden aangifte. De meesten waren minderjarig toen zij in de periode van 2015 tot augustus 2020 zouden zijn misbruikt. Een van hen komt uit Hoogeveen.

Vertrouwen geschaad

Volgens de officier van justitie heeft "de verdachte heeft hun vertrouwen niet alleen ernstig geschaad, maar hij heeft juist hun kwetsbaarheden en ambities op instrumentele wijze ingezet om het misbruik mogelijk te maken." Daarbij heeft verdachte telkens inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van de slachtoffers.

De zaak kwam aan het rollen toen een tante van een van de leerlingen naar de politie stapte. Zij meldde dat haar nichtje op de dansschool seksueel was benaderd door A. Kort daarop rolden meer aangiftes tegen A. binnen. De dansleraar zit sinds vorig jaar september vast. Eerst gaf hij tijdens het verhoor deels toe dat de meisjes het bij het rechte einde hadden. Snel daarna sprak de man van een complot, de meisjes zouden tegen hem samenspannen en de verklaringen op elkaar hebben afgesteld. Dit is volgens de aanklaagster volstrekt niet juist. "De overeenkomsten in de dertien aangiftes zijn niet het gevolg van onderling afstemmen, maar laten een patroon zien van het gedrag van de verdachte.

Joggingbroek met gat in het kruis

De pupillen verklaarden grotendeels hetzelfde. Ze kregen één op één stretchoefeningen van A. Daarbij werden ze langdurig in een houding gedrukt en konden vervolgens geen kant op. Ze werden geconfronteerd met een A. in een joggingbroek met een gat in het kruis en moesten seksuele handelingen ondergaan. De meisjes hoopten allemaal op een danscarrière en wilden dolgraag in het demoteam van de dansschool. In dat team zaten de beste dansers dat meedeed aan danscompetities en optredens. Sommigen wilden dansdocente worden. Ze waren bang dat zij hun dromen over boord konden gooien, wanneer zij niet zouden meewerken. Ze voelden zich vies of schuldig, zeiden de meesten tegen de rechter. Volgens de officier van justitie overrompelde de man de meisjes en maakte hij misbruik van zijn gezag en overwicht.

Volstrekt onzinnig en ongewenst

De stretchoefeningen die A. met de leerlingen deed waren volgens de officier van justitie zelfs schadelijk. Een deskundige op het gebied van dansblessures rapporteerde hierover dat stretchhoudingen niet langer mogen duren dan dertig seconden. De sporter moet altijd zelf de regie houden over deze oefeningen, stond in dit rapport. A. liet de meisjes een half uur in een houding zitten, waar ze niet zelfstandig uit konden komen. Hij masseerde daarna de pijnlijke liezen. De deskundige noemde de massages na het stretchen volstrekt onzinnig en ongewenst. De officier van justitie twijfelt niet aan de verklaringen van de aangeefsters. "Ze zijn hierin consequent en verklaren betrouwbaar. Hun verhalen worden ondersteund door andere getuigenverklaringen".

Alcohol, lachgas en waterpijpen

A. gaf dinsdag op de eerste zittingsdag toe dat hij seks heeft gehad met een 17-jarige leerlinge. Maar dit ging met haar instemming, zei hij. De officier van justitie vindt verkrachting bewezen, omdat de man daarbij misbruik maakte van zijn machtspositie en psychische druk op haar uitoefende. In 2017 werd A. al eens voor grensoverschrijdend gedrag door ouders en personeelsleden op het matje geroepen. Dit gebeurde door middel van een vergadering. A. beloofde dat dit zou veranderen, maar dat gebeurde volgens de aangeefsters niet. De docent belde zijn pupillen vaak en hij zou ook aan hen hebben gezeten tijdens feestjes op de dansschool waar alcohol, lachgas en waterpijpen voor het grijpen lagen. Een psycholoog en een psychiater stelden geen stoornis vast bij A. De man is breedsprakig en een vlotte spreker. Hij heeft volgens de deskundigen een air over zich, waaruit enig narcisme en egocentrisme kan blijken. Zij achten de dansleraar volledig toerekeningsvatbaar en is geen behandeling geadviseerd.

Groninger Dance Center wordt sinds 2004 door A. gerund. De school groeide uit tot een van de grootste dansscholen in Groningen. De school telde ruim 450 leerlingen toen A. werd aangehouden. Hiervan is volgens A. niets meer overgebleven. De school bestaat nog wel, maar er wordt niet meer gedanst, zei hij vandaag tegen de rechter. Khalid A. zei tegen de rechter dat hij inmiddels grote schulden heeft, wel zo'n vier ton. Hij heeft geen gebruik kunnen maken van de coronasteunmaatregelen, omdat hij gedetineerd zit.

De zaak gaat vrijdag verder met het pleidooi van de advocaat van A. Daarom is het nog niet bekend wanneer uitspraak wordt gedaan.