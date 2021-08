Bertil Zoer, boswachter van Het Drentse Landschap

Zoer is ecoloog. "Ik controleer hoe het in onze natuurgebieden gaat met de planten en dieren die er leven. En ik schrijf mee aan de plannen waarin we aangeven wat we de komende tijd gaan doen." Daarnaast geeft hij excursies en deelt hij graag zijn kennis over de natuur. "We staan voor gigantische uitdagingen. Klimaat, stikstof, het achteruithollen van de kwaliteit... Dat gaat Het Drentse Landschap niet alleen oplossen, we kunnen niet zonder een achterban. De liefde voor het landschap moet het redden."

Veranderend landschap

"Als ik in Drenthe loop, dan voel ik me gezegend", zegt Zoer. "Maar als je bijvoorbeeld in Friesland kijkt, dan zie je de 'landschapspijn': het landschap vervaagt steeds meer." Het woord landschapspijn komt van de Friese journalist Jantien Boer. Boer omschrijft daarmee het gevoel bij het zien van het veranderende landschap, in het kort gezegd van divers naar eentonig. Zoer: "In Friesland zie je dat heel sterk. In Drenthe valt het nog mee, maar het speelt ook hier wel degelijk. De enige manier om meer 'landschapspijn' te voorkomen is mensen te laten beseffen hoe waardevol onze natuur, ons landschap is."

Natte en voedselarme natuur

Een groot deel van de natuurgebieden van Het Drentse Landschap bestaat uit 'natte natuur' zoals de moerasgebieden langs de Hunze. "De otter, de bever en allerlei moerasvogels zijn terug. Dat is een teken dat het goed gaat met de natte, voedselrijke natuur in Drenthe."

Maar met de voedselarme natuur, zoals de heidevelden, gaat het een stuk minder. "We staan op het punt om karakteristieke Drentse soorten zoals de wolverlei, het rozenkransje en de kleine schorseneer te verliezen. Dit komt door milieuproblemen die natuurbeheerders niet in hun eentje aankunnen. Daarom is voorlichting van belang."

Oernatuur

Zelf is hij, zodra het even kan, in de natuur te vinden. Een van zijn favoriete plekken is De Bulten, twee opgestoven rivierduinen, in de buurt van Spijkerboor. "Het is ontstaan in de Weichsel-ijstijd, het heeft zó'n oeruitstraling. De eerste mensen in Drenthe hebben er ook gestaan. Al die eeuwen is het gelukt om die bulten te laten liggen. Ook al stond de wereld op z'n kop. Dat maakt ons en onze drukte weer wat nietiger."

