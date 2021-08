Ongeneeslijk zieke Saskia reist de wereld rond in haar 'oranje draak'

Soms neemt het leven onverwachte wendingen. In 2017 werkte Saskia als universitair docent in Utrecht en als ondernemer. Ze woont echter in Zwartemeer, nabij natuurreservaat Bargerveen, prinsheerlijk in de open ruimte van het veenland. Verder is ze reislustig. Je kunt geen continent noemen waar Saskia niet is geweest.

Een genoeglijk leven dat in datzelfde jaar ruw wordt verstoord: ze laat zich onderzoeken nadat haar buik begint op te zetten. De diagnose is verpletterend: ze heeft eierstokkanker. Voor haar was het niet de eerste keer dat ze daarmee werd geconfronteerd.

"In 2010 werd er borstkanker bij mij ontdekt, maar dat viel vrij goed te behandelen." Na een jaartje kon ze haar vertrouwde leven weer oppakken.

Zicht op genezing

Bij eierstokkanker was de verwachting een stuk grimmiger. "Ik kreeg aanvankelijk te horen dat ik waarschijnlijk nog maar twee maanden had." Maar na veel chemotherapie en een vracht andere behandelingen, slonk de tumor. Van wijken wilde de ziekte echter niet weten. Zicht op genezing was er niet meer.

Saskia besloot daarop te stoppen met de zware en uitputtende behandeling. "'Wat voor zin had het', dacht ik bij mezelf. Je leven te rekken om alleen maar halfdood op de bank te kunnen liggen. Ik besloot de tijd die mij nog gegund is goed te benutten."

De Oranje Draak in Soedan. (Rechten: Eigen foto)

Inzamelen

Als ervaren reiziger besloot ze samen met Kaira opnieuw de wijde wereld in te trekken. "Al pratende met mijn omgeving ontstond het idee om geld in te zamelen voor onderzoek naar eierstokkanker." Dat doet ze in de vorm van een wereldreis.

Via haar website en sociale media doet ze verslag van haar trip om zo de aandacht te trekken van sponsoren en donateurs. Het streefbedrag is 50.000 euro.

Oranje draak

Halverwege januari vertrok ze vanuit Nederland met haar 'oranje draak', een oranjekleurige Toyota Aygo. Via Griekenland reisde ze naar Egypte met uiteindelijke bestemming Zuid-Afrika. Bij de grens van Ethiopië moest ze noodgedwongen haar reis onderbreken.

De burgeroorlog in dat land maakte het niet veilig om verder te reizen. De oranje draak is inmiddels op een schip richting Kenia gezet. "De verscheping neemt vijf tot zes weken in beslag. Daarom ben ik eventjes weer terug in Zwartemeer." Over drie weken is ze weer terug in hartje Afrika.

Zelfvertrouwen

"Of het fijn is om weer even terug te zijn? Ja, het is heerlijk comfortabel om met een kop koffie op de bank te zitten. Aan de andere kant kan ik niet wachten om weer verder te gaan." Saskia heeft tot nu toe volop genoten van het onderweg zijn.

"Het gevoel dat je een patiënt bent is even weg. Bovendien voel ik me energieker dan toen ik vertrok." Ze hervond haar zelfvertrouwen, vertelt ze. "Dat was door alles een beetje weggezakt. Maar ik stond er weer."

Saskia in Egypte. (Rechten: Eigen foto)

Praten als Brugman

De reis is ook niet zonder gevaar of moeilijkheden geweest. "Soms vroeg ik mezelf af of ik tijdig benzine kon vinden. Bij sommige grensovergangen heb ik moeten praten als Brugman om verder te komen." De oranje draak heeft ook nog eens vastgezeten in de Sahara.

"Gelukkig kwam er een familie op een ezelswagentje voorbij om mij te helpen. Later op de dag, bij temperaturen van rond de 50 graden, besefte ik dat het ook heel anders had kunnen aflopen."

Het plan is en blijft om de wereldreis binnen de duur van twee jaar te voltooien. Na Afrika, volgt Zuid-Amerika. Via Mexico en de Verenigde Staten wil Saskia dan via Azië weer terug naar Nederland. Ze praat erover alsof het een alledaags 'blokje om' is.

Er valt nog veel van de wereld te ontdekken en er zijn nog veel mensen te ontmoeten, zoveel is duidelijk. "Het reizen voelt voor mij als het beste medicijn."