Bewoners mogen van vakantiepark Ermerzand een woonpark maken

Twee op de drie woningen op Park Ermerzand is al permanent bewoond en bewoners vragen al lang om een permanente woonbestemming. De gemeenteraad van Coevorden nam eerder al een motie aan om van het vakantiepark een woonpark te maken. Met de uitslag van het onderzoek van Bureau Buiten, dat bevestigt dat het een goed idee is om van Bungalowpark Ermerzand een woonpark te maken, komt dit een stap dichterbij.

"We zijn blij dat de lijn die wij ingezet hebben wordt bevestigd door experts", zegt wethouder Steven Stegen. "Maar hoe mooi en makkelijk het klinkt, het veranderen van recreatieve bestemming naar woonbestemming is niet eenvoudig."

Bewoners draaien op voor de lasten

Om een woonpark te worden moeten alle gebouwen op het park gaan voldoen aan het bouwbesluit. "Maar ook op het gebied van het ophalen van vuilnis moeten zaken worden geregeld. Nu regelen de bewoners dat zelf, maar als we als gemeente aangeven dat dit een woongebied is, dan moeten de toegangswegen ook ineens aan andere regels voldoen. Want past er wel een vuilnisvrachtwagen langs?", legt Stegen uit.

Daarnaast zijn er financiële consequenties voor de eigenaren van de huisjes. Doordat de bestemming verandert naar permanent wonen, wordt hun bezit meer waard. "Leuk natuurlijk", zegt Stegen, "maar vanwege de waardestijging levert dit ook kosten op. Zo komen onder meer de kosten voor de verandering van bestemmingsplannen op hun bordje."

Duidelijke lijn

Dan spelen er nog zaken zoals mensen die illegaal in het park wonen. Op dit moment heeft de gemeente geen zicht op hoeveel kinderen er op het vakantiepark wonen en wie er naar school zouden moeten. Criminaliteit en ondermijning spelen ook op het bungalowpark.

Volgens Stegen maakt dat geheel het 'een ingewikkelde puzzel van allerlei situaties door elkaar heen'. "Daarom willen we de bezem erdoor halen en een duidelijke koers uitzetten voor het park. Dan weten we waar we met elkaar aan toe zijn en wat er gebeurt."

Gebiedsvisie Ermermeer

Alle betrokken partijen vinden dat recreatie en vaste bewoning niet zouden moeten mengen. Daarom zullen er op de drie andere parken rondom het Ermermeer alleen recreatievergunningen worden uitgegeven.

Stegen geeft een voorbeeld van arbeidsmigranten die op de parken verblijven. "Als jij bijvoorbeeld vakantie viert, dan is het niet prettig wanneer elke ochtend om zeven uur busjes vol met werkvolk van je park vertrekken en dat gebeurt nu vaak."

Eigenaren en ondernemers zijn de baas

Uiteindelijk hebben de eigenaren en ondernemers op de parken de belangrijkste stem over de toekomst. Zij moeten gezamenlijk beslissingen nemen. "Zij moeten het zelf doen, want het is niet zo dat er met overheidsgeld parken worden opgeknapt", zegt Stegen.

Gemeente en provincie steunen alleen wat betreft beleid en regelgeving. Stegen: "Dat is ons aandeel in het geheel. Zo geven wij bijvoorbeeld geen permanente woonvergunning meer uit waar een visie op ligt voor een recreatiepark."

Wanneer is het klaar?

Het is niet duidelijk wanneer het recreatiepark in een woonpark verandert. Stegen: "Wat mij betreft pakken we dit rustig aan, want het vergt zorgvuldigheid en maatwerk. Mensen die al jarenlang legaal op een park wonen en die nu een recreatieparkbestemming krijgen of andersom, kun je niet dwingen om te verhuizen."