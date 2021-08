FC Emmen Rood Wit TV #4: De transferdeadline nadert

Kort na de laatste training voor het thuisduel tegen De Graafschap was nog niet bekend of Miguel Araujo zou kunnen meespelen, maar een paar uur later volgde een definitieve 'nee'. De werkvergunning van de verdediger is nog niet binnen. Een aangetekende brief aan het begin van vorige week richting het IND én wat druk van een advocaat ten spijt.

Daardoor was het voor Dick Lukkien lastig was om vanmiddag al zijn opstelling prijs te geven. Araujo leek namelijk op weg naar een basisplaats. Bovendien was captain Jeroen Veldmate twee dagen ziek, al stond hij vandaag wel weer op het veld.

Veldmate - Miguel

Vermoedelijk zal, net als in voorgaande duels, de herstelde captain het centrale duo vormen met Leonel Miguel. Of linksback Lorenzo Burnet dan weer zijn basisplaats moet afstaan aan Jeff Hardeveld is nog niet bekend. Verder kent Lukkien in aanloop naar het duel tegen de Superboeren geen problemen. De enige die ontbrak tijdens de trainingen was Lentini Caciano. Alle andere spelers zijn inzetbaar.

Vermoedelijke opstelling FC Emmen: Brouwer; Apau, Miguel, Veldmate, Burnet; Bernadou, Vlak, Van Ooijen; Mendes, Hilterman en Assehnoun

'De Graafschap is een gelouterde ploeg'

De Graafschap is de nummer 5 van de Keuken Kampioen Divisie. "Een gelouterde ploeg, met veel snelheid voorin en ervaring op het middenveld en achterin. Een ploeg om zeker rekening mee te houden", aldus Lukkien. Of Emmen voor eigen publiek, net als tegen FC Eindhoven, weer veel de bal mag hebben van de opponent is volgens de oefenmeester afwachten. "Maar dat ligt vooral aan onze kwaliteit aan de bal. Doen wij wat we kunnen, dan zal De Graafschap achteruit moeten."

'Ik vind ons team compleet'

Doelman Michael Brouwer ziet Emmen als favoriet. "Dat is niet arrogant bedoeld hoor, maar op eigen veld én voor onze eigen supporters moeten we gewoon winnen." De keeper, die deze zomer overkwam van Heracles Almelo, heeft het naar zijn zin in Emmen. En ook over de kwaliteit van de selectie is hij zeer te spreken. "Natuurlijk had ik liever op negen punten gestaan nu, dat is duidelijk. Maar we zijn ploeg in opbouw. We werken dagelijks keihard om beter te worden. Ik denk dat we tot heel veel in staat zijn dit seizoen. Of ik vind dat het team compleet is? Ja, dat vind ik wel. Ik weet dat er mogelijk nog iets gaat gebeuren als Miguel Araujo vertrekt, maar van mij mag hij blijven. Je ziet aan alles dat hij een goede voetballer is."

Blijft of vertrekt Miguel Araujo?

Technisch manager Michel Jansen heeft vijf dagen voordat de transferdeadline sluit in ieder geval nog geen nieuws omtrent de Peruaans international. "Er is niets concreet. Er suddert wel iets, maar daar blijft het tot nu toe bij. We houden er rekening mee dat hij vertrekt, maar het moet niet te lang duren. Op de laatste dag kunnen we zelf niets meer. Of we er dan ook hard in gaan staan, dat hij na zondag niet meer weg mag bijvoorbeeld? Natuurlijk kunnen we dat doen. Hij staat hier immers onder contract, maar uiteindelijk moeten we kijken naar wat het beste is voor de speler én voor de club."

Mocht Araujo vertrekken dan komt er nog een centrumverdediger bij. Dat is simpel. "Dat kan een rechtsbenige centrumverdediger zijn, maar ook een linksbenige. En als hij niet vertrekt, ook dan is er nog wel wat budget. Of we daar dan nog iets mee gaan doen. Die kans bestaat, al zal het rustig blijven is mijn vermoeden. Natuurlijk kijken we naar buitenkansjes, vooral naar spelers die met het oog op de toekomst transferwaarde kunnen vertegenwoordigen", besluit Jansen.

Live op Radio Drenthe

FC Emmen - De Graafschap begint om 20.00 uur. De uitzending van Radio Drenthe Sport om 19.39 uur.