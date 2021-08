Theatervoorstelling 'De Bom' brengt geschiedenis in Havelte dichtbij

"Het is heel indrukwekkend", vertelt Monique Jonker die samen met een vriendin bij de première aanwezig is. "Als ik eerlijk ben moet je dit ook wel even verwerken. Zoals het toen ging heb ik niet vooraan op mijn netvlies. Maar er zijn veel flitsen waarvan ik denk: 'hé, dat herken ik'."

Levendig decor

Langs legervoertuigen wordt het publiek verplaatst diep het militaire oefenterrein op, ook wel de Site genoemd. Het is de plek waar het allemaal gebeurde. Niet alleen de originele uitkijktoren op het terrein verwijst naar de geschiedenis, met behulp van museumkopstukken zoals een raket is een gigantisch levendig decor gecreëerd. Wie geluk heeft spot ook nog een modern militair voertuig op de achtergrond.

"Het is een oefenterrein", lacht Dirk Bruinsma, artistiek leider van de Peergroup. "Gisteren zagen we allemaal lichtkogels, ze zijn hier met een oefening bezig. Er was gisteren zelfs een tank die op de achtergrond langsreed. Het was net of de minister van Defensie net met de tank aangekomen was. Realiteit en theatraliteit lopen hier echt door elkaar en dat is heel bijzonder om te zien."

Vijf verhaallijnen

Bezoekers lopen door vijf verschillende verhalen waaronder die van de bewakers, de demonstranten en bijvoorbeeld die van de bewoners uit het dorp Darp. Ze hebben allemaal een rol en een gezicht gekregen waardoor de ernst van de situatie duidelijk wordt.

"Ik vond alle vijf scenes erg mooi", zegt Jonkers. "Maar de mevrouw uit het dorp op de heide die haar hond zocht kwam heel dichtbij. Dat was een gewoon mens en dat kwam heel erg binnen."

Paralel met het nu

Jonker ziet ook vooral veel paralellen met het nu. "Van vroeger tot nu, je kunt het terughalen naar deze tijd. Het speelt nog steeds van wat ik uit het stuk meekreeg. Ze protesteerden toen en dat doen ze nu nog steeds."

De verhalen zijn gemaakt door een jonge groep theatermakers. Volgens Bruinsma zijn die paralellen naar het nu er bewust in gestopt. "Bijvoorbeeld de jongeren, die trekken zich het klimaat heel erg aan. Die hebben soms al voor de vijfde keer geprotesteerd en die leggen dan ook de vergelijking met 'wat voor wereld laten we achter als die onder druk komt te staan?' Ik denk dat jongeren daarmee ook iets van de angst uit de Koude Oorlog-tijd begrijpen."

RTV Drenthe ging eerder al eens in gesprek met de makers. Ook volgt er in het nieuwe jaar een programma bij RTV Drenthe dat nog verder stil zal staan bij de onvergetelijke tijd van kernwapens in Drenthe. De voorstelling loopt nog tot zondag.