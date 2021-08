Van verjaardagsfeest naar festival voor 750 man in Eext

Wat begon als een idee van drie vrienden op een verjaardag, is uitgegroeid tot een feest met 750 bezoekers. In twee weken tijd is in Eext een festivalterrein uit de grond gestampt. Morgenavond treden daar op 't Stuntfestijn onder meer René Karst en René Becker op.

Rick Stel zit samen met zijn vrienden Albert Dekker en Jeffrey Kinds in de organisatie van het feest in Eext. "Twee jaar geleden zijn we op mijn verjaardagsfeestje met z'n drieën op het idee gekomen. Toen dachten we: kunnen we dit niet als feest voor de buurt of de regio doen? We gingen eerst uit van 150 man, maar dat is voor ons eigenlijk niet veel groter dan een verjaardagsfeest. Het moest voor ons wel een uitdaging zijn, dus wilden we graag meer mensen ontvangen."

Corona

Datzelfde jaar vond het feest plaats in Balloo, toen nog onder de naam Tentfeest, met uiteindelijk 350 bezoekers. In 2020 wilden Stel, Dekker en Kinds graag een tweede editie organiseren, maar het coronavirus gooide roet in het eten. "Maar dit jaar zijn we weer volop bezig gegaan om alles te regelen. Eerder deze maand kregen we van de gemeente Aa en Hunze de vergunning", zegt Stel. "Ons doel was dit jaar tussen de 500 en 750 mensen ontvangen. Inmiddels zijn we stijf uitverkocht."

Niet alleen de grootte van het feest is in twee jaar tijd aangepast, ook de locatie. "De grond waarop we het in Balloo organiseerden staat te koop. In de toekomst zouden we sowieso moeten verhuizen, dus dan konden we het beter nu al doen. Zo kunnen we alvast proberen in Eext onze naam op te bouwen", legt Stel uit. De keuze voor de nieuwe locatie was snel gevonden. "Ik woon zelf in Eext. Ik heb gewoon mijn netwerk gebruikt", aldus Stel.

Googelen

Het organiseren van het feest is de drie vrienden meegevallen. "Je moet natuurlijk vooraf goed bedenken wat je allemaal nodig hebt. En dan ga je op zoek, of eigenlijk googelen", vertelt Albert Dekker. "In 2019 vonden wij dat het allemaal goed geregeld was, dan valt het opschalen naar een groter feest wel mee. We zitten nu in die wereld en hebben de contacten. Alles moest deze keer een beetje meer."

Met onder meer René Karst heeft 't Stuntfeest een blikvanger weten te strikken. "Ook het regelen van de artiesten was wel te doen", geeft Jeffrey Kinds toe. "Je zoekt ze gewoon online op. Het was een voordeel dat er dit jaar weinig grote feesten zijn." En dus kijken veel mensen uit naar het festijn in Eext. "De belangstelling is groot. We hebben zelfs mensen op de wachtlijst staan."