Hoogeveen verwelkomt mensen met prikangst: muziek luisteren en dier op schoot

Wat moet je als je heel erg bang bent voor naalden, maar toch graag een vaccinatie tegen het coronavirus wil krijgen? Daar heeft GGD Drenthe iets op gevonden, want vanaf morgenvroeg kun je je in Hoogeveen met extra begeleiding toch laten prikken.

Op de locatie aan De Vos van Steenwijklaan kunnen mensen met prikangst op de steun rekenen van een 'buddy'. "Dat is een persoon die iemand door het hele proces helpt", zegt Paulien Nienhuis van GGD Drenthe. "Je buddy vraagt je eerst waar jij het meest behoefte aan hebt, zodat we daar zo goed als mogelijk bij aan kunnen sluiten."

Enorme drempel

De doelgroep mag ook zelf iemand meenemen naar de Hoogeveense priklocatie. "Die persoon mag steeds bij je blijven. En als je je eigen muziek wil luisteren of een huisdier op schoot wil houden, kan dat ook allemaal", vertelt Nienhuis. "Voor deze groep mensen is het halen van een vaccinatie een enorme drempel. Daar willen we ze heel graag bij helpen. Alle begeleiding is aanwezig."

Speciale inrichting

Het gebouw is volgens Nienhuis een speciaal ingerichte huiselijke locatie, met veel privacy, rust en persoonlijke aandacht. Er zijn aparte kamers, geen hokjes. "Het is een fantastische plek. Het is een kantoorpand, met weinig omgevingsgeluiden. Onze kamers zijn speciaal ingericht, met thema's als bijvoorbeeld wolken, zonnestralen of bomen. Er is heel erg gelet op de omgeving."

De hele maand september wordt deze dienstverlening iedere zaterdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur aangeboden. Nienhuis: "We zorgen ervoor dat we specifiek voor deze doelgroep een aantal uren open zijn. Dat betekent dat er geen andere mensen zijn."