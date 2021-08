CDA Drenthe wil opvangplek voor Afghanen die voor ons land werkten

Gevluchte en geëvacueerde Afghanen die voor ons land werkten, moeten ook in Drenthe opgevangen worden. Provincie en gemeenten moeten actief helpen en commissaris van de koning Jetta Klijnsma moet zich daarvoor gaan inzetten. Dat wil het CDA in Provinciale Staten.

CDA-fractievoorzitter Bart van Dekken: "Nederland heeft in de afgelopen jaren als lid van de NAVO een bijdrage geleverd aan de poging om de vrede en veiligheid te bevorderen in Afghanistan. Ook Drentse militairen hebben daar een bijdrage aan geleverd. Ze werden geholpen door onder meer lokale tolken, leerkrachten, ingenieurs, en lokale bestuurders maar juist die mensen zijn nu in beeld bij het soms uiterst moorddadige regime van de Taliban."

"Wij begrijpen uit verhalen van Drentse veteranen dat zij met afschuw kennis nemen welk een lot juist deze hulpverleners kan treffen. Het CDA is van mening dat mensen die daar ter plaatse voor de Nederlandse overheid hebben gewerkt hulp en veiligheid geboden moet worden in welke vorm dan ook." Van Dekken vindt dat provincies en gemeenten zich daar ook voor in moeten zetten.

De CDA-fractievoorzitter wil van commissaris van de koning Jetta Kleinsma weten of Den Haag al gevraagd heeft of Drenthe opvanglocaties kan bieden. Volgens Van Dekken is het minstens zo belangrijk dat gemeenten en provincies ook draagvlak zoeken en creëren bij de bevolking voor de opvang en huisvesting van de gevluchte en geëvacueerde Afghanen. Want dan alleen kan deze opvang plaatsvinden denkt Van Dekken.

CdK Klijnsma wil nog niet reageren maar laat wel weten dat binnen nu en twee weken de Drentse regietafel bijeenkomt om over de opvang te spreken.

Alleen al 500 tolken met gezinnen

Volgens de demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld zijn er tot 15 augustus al 111 tolken naar Nederland waren gehaald. Met hun gezinnen meegeteld zijn dat zo'n 500 mensen. Dat meldt de NOS. De Tweede Kamer heeft er verschillende keren op aangedrongen de tolken zo snel mogelijk te evacueren.

Nederland stopte gisteren op dringend advies van de VS met evacuaties vanaf het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul. Bijlevelds' Buitenlandse Zaken-collega Sigrid Kaag zei vanochtend nog eens dat ze niet weet hoeveel mensen in Afghanistan zijn achtergebleven die in aanmerking kwamen om naar Nederland te worden gebracht. "Het is een makkelijke vraag, maar het antwoord is lastig. We hebben lijsten, maar ik kan niet één getal noemen." Volgens de NOS gaat het in ieder geval om 30 tolken en hun gezinnen.

Kaag wees erop dat het behalve om Nederlanders en tolken ook om andere groepen gaat, bijvoorbeeld om Afghanen die op een andere manier voor Nederland hebben gewerkt. Volgens Kaag en Bijleveld wordt geprobeerd om de betrokkenen in de toekomst alsnog naar Nederland te halen. Het kabinet trekt daarin samen op met de Duitsers, Britten en Fransen. "We zijn in afwachting wie het vliegveld van Kabul beveiligt, en of er weer vluchten mogen landen", zei Kaag.

Aanslagen Kabul

Bij een dubbele bomaanslag en daarna een schietpartij in bij de luchthaven van Kabul zijn gistermiddag zeker 60 doden en 140 gewonden gevallen. Onder de slachtoffers zijn 12 Amerikaanse militairen en tientallen Afghanen. De radicale beweging Islamitische Staat (IS) geeft de aanslagen opgeëist.