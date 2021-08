Straaljagers veroorzaken overlast in Wildlands: 'Dieren trekken zich terug'

Waar de voorgaande dagen de dieren niet enorm aansloegen op de oefeningen, is dat vandaag wel het geval. "De dieren reageren toch wat meer vandaag. Ze trekken zich iets meer terug in hun verblijf en ze laten zich minder goed zien", vertelt woordvoerder Hanneke Wijshake van Wildlands. "We vinden dit dan ook niet acceptabel, je wilt de dieren deze stress niet aandoen."

Melden bij ministerie

Wat betreft Wildlands zien ze het in de toekomst liever anders. "We gaan contact opnemen met het ministerie om dit in de toekomst te voorkomen. Gisteren leken de straaljagers meer langs ons heen te vliegen, terwijl ze nu meer over het park komen. Dat zorgt voor meer lawaai, en maakt meer indruk op de dieren." Een voorbeeld zijn de ijsberen in het park. "Die trekken zich meer terug in hun schuilplaatsen, waar ze zich veiliger voelen en minder zichtbaar zijn."

Naast de dieren, hebben bezoekers van Wildlands ook te maken met het kabaal dat vandaag duidelijker te horen is. "Ik kan mij voorstellen dat je zoiets niet prettig vindt", aldus Wijshake. "Binnen hoor je het geluid goed, dus dan is dat buiten natuurlijk nog meer het geval. Als je bijvoorbeeld een kind bij je hebt dat er angstig voor is, dan is het erg vervelend." Het dierenpark was wel op de hoogte van de luchtmachtoefeningen die plaats zouden vinden. "Maar dat het zo laag is, en zorgt voor zoveel lawaai, dat weet je van tevoren niet."

Beklag Van Oosterhout

Wildlands meldde de overlast vandaag al bij de gemeente Emmen. Burgemeester Eric van Oosterhout beklaagde zich vandaag over het lawaai. "Ik snap dat de Koninklijke Luchtmacht moet oefenen, maar met straaljagers heel laag over een drukbezochte dierentuin vliegen, is onverantwoord", schreef hij vandaag op sociale media.

KLM-toestel

De straaljagers, die vandaag luid en duidelijk te horen zijn, worden gebruikt voor de Weapon Instructor Course van de Koninklijke Luchtmacht. Aan de opleiding doen gevechtsvliegers en officieren mee uit Nederland, Noorwegen en België. De selectie is streng; alleen de allerbeste vliegers komen voor de opleiding in aanmerking. Deelnemers leren over tactieken en wapensystemen, maar ook hoe je grote luchtgevechten moet houden.

Opleider Cribs vertelde eerder tegenover RTV Drenthe dat de vliegers er zoveel mogelijk aan doen om de overlast te beperken. "We verdelen de gebieden en proberen zo min mogelijk op dezelfde plekken laag te vliegen. Maar het is nou eenmaal zo dat deze gebieden voor ons zijn aangewezen dus we maken er gebruik van." Hij vertelde ook dat de overlast waarschijnlijk niet meer lang aanhoudt. "Volgende week oefenen we op middelbare hoogte en het geluid daarvan is te vergelijken met dat van een KLM-toestel."

