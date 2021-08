Scania betaalt miljoenen aan loonsteun niet terug en doet forse winstuitkering

De Nederlandse tak van vrachtwagenbouwer Scania, met een vestiging in Meppel, kreeg in 2020 in totaal 8,5 miljoen euro aan loonsteun vanwege de coronacrisis. Maar het Zweedse moederbedrijf doet over datzelfde jaar nu een winstuitkering van honderden miljoenen euro's. Scania zegt desondanks de loonsteun niet terug te betalen.

Het bedrijf maakte vorig jaar maart via de zogeheten NOW1-regeling aanspraak op loonsteun van de overheid. In Meppel ging het om een bedrag van ruim een miljoen euro. Ook de vestigingen in Zwolle (4,8 miljoen) en Breda (2,7 miljoen) deden aanspraak op het belastinggeld.

2,7 miljard Zweedse kronen

Toch keert het moederbedrijf van Scania over datzelfde coronajaar nu ruim 2,7 miljard Zweedse kronen uit aan de aandeelhouders, meldt RTV Oost. Omgerekend is dat zo'n 263 miljoen euro. De multinational boekte over 2020 een winst van honderden miljoenen euro's.

De Nederlandse tak van Scania verwijst naar het Zweedse moederbedrijf. Een woordvoerder laat weten dat het bedrijf de loonsteun niet gaat terugbetalen. "Want we hebben vorig jaar besloten om over 2019 geen dividend uit te keren, vanwege de grote onzekerheden over de gevolgen van de coronacrisis destijds. Dat is echt een heel rechttoe, rechtaan reden."

Het uitkeren van dividend door het moederbedrijf van Scania is overigens niet verboden. Als de Nederlandse tak van een internationaal bedrijf loonsteun kreeg tijdens de eerste NOW-regeling, dan mag het moederbedrijf dividend uitkeren. Bij andere loonsteunregelingen van de overheid is er wel een verbod op het uitkeren van dividend ingesteld.

Kritiek

Vakbond FNV Metaal is uiterst kritisch op de winstuitkering die Scania doet aan de aandeelhouders. "Het zou meer dan charmant zijn om de loonsteun terug te betalen. Er zijn genoeg bedrijven die het belastinggeld veel harder kunnen gebruiken dan Scania. Denk aan de bedrijven in de evenementensector", zegt Ingrid Langenberg van vakbond FNV Metaal tegen RTV Oost.

Vanaf vandaag ligt bij Scania in Meppel en Zwolle een groot deel van de productie van vrachtwagens noodgedwongen stil. Oorzaak is een wereldwijd tekort aan computerchips. Afgelopen juli lag de productie ook al een week stil door een gebrek aan chips.