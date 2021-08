Havelte bindt strijd aan met Japanse duizendknoop

"Mooie en bijzondere planten in het natuurgebied worden overwoekerd door de Japanse duizendknoop. Daarnaast groeit de plant dwars door funderingen en leidingen heen. Dus mensen begin er niet aan!", waarschuwt de voorvrouw van de Groengroep.

Gevecht

Verf en de andere vrijwilligers van de Groengroep Havelte doen veel onderhoudswerkzaamheden in de nabijgelegen natuurgebieden. Tijdens het broedseizoen mag dat niet. Om toch met de handen in de aarde te wroeten en met de voeten in de modder te staan, nemen ze de uitroeiing van de duizendknoop op zich.

"Je moet de grote wortel te pakken zien te krijgen. Dat lukt je vaak niet in één keer. Maar de plant verraadt zichzelf, waardoor je later ook de kleine scheuten kan uitspitten. Uiteindelijk win je het gevecht", zegt André Kuperus.

Beleid kan beter

Kuperus is woonachtig in Vledder. Hij strijdt daar al drie jaar tegen de exoot. Is dat niet een taak van de gemeente? "De planten die ik eruit haal worden keurig opgehaald door de gemeente, dat gaat heel goed. Maar aan het actieve beleid van burgemeester en wethouders schort het nog wel. Zij zouden iedereen die in en voor de gemeente werkt, zoals loonwerkers en mensen die glasvezel aanleggen, erop moeten attenderen dat ze melding maken zodra ze de Japanse duizendknoop zien. Dat actieve beleid is er nog niet."

En hoewel de gemeente volgens Kuperus dan geen actief beleid op de uitroeiing van de duizendknoop heeft, geven ze de Havelter Groengroep wel speciale afvalzakken. Want de woekerplant moet niet op de composthoop terecht komen.

Meerjarenplan

Het stuk grond van twintig vierkante meter in Havelte is aan het einde van de ochtend bijna schoon. "Maar het duurt ook hier zeker drie jaar voordat je de plant echt onder controle hebt", aldus Kuperus. Dat is schrikken voor de vrijwilligers. "Ach, je hoeft hier ook niet elke dag te zijn", verzacht Kuperus de boodschap. "Gewoon doorgaan, lekker bezig zijn en je krijgt het weg, heus!"