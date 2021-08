Drie ziekenhuisopnames, 52 nieuwe Drentse coronabesmettingen

In Drenthe zijn in het afgelopen etmaal 52 coronabesmettingen bijgekomen. Er zijn drie Drenten opgenomen in het ziekenhuis met corona. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In Emmen zijn de meeste nieuwe coronabesmettingen bijgekomen (16), gevolgd door Hoogeveen (12). In de gemeente Borger-Odoorn zijn geen nieuwe coronapatiënten geregistreerd. Gisteren kwamen er 57 nieuwe coronabesmettingen bij, een dag daarvoor stond het aantal nog op 74. Het gemiddelde aantal nieuwe patiënten van de laatste zeven dagen staat op 52.

Van de drie ziekenhuisopnames komen er twee patiënten uit Emmen en één uit de gemeente Noordenveld. Volgens het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland liggen in Drenthe in totaal acht patiënten in het ziekenhuis, waarvan vier op een IC-bed.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 27-08-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1606 (+2) 7 20 Assen 4435 (+4) 69 15 Borger-Odoorn 1717 33 15 Coevorden 3150 (+2) 57 31 Emmen 9793 (+16) 173 (+2) 80 Hoogeveen 5194 (+12) 78 41 Meppel 2622 (+5) 34 27 Midden-Drenthe 2281 (+3) 38 30 Noordenveld 2055 (+4) 33 (+1) 26 Tynaarlo 1921 (+1) 25 24 Westerveld 1069 (+2) 17 21 De Wolden 2191 (+1) 33 24 Onbekend 64 0 0

Landelijke cijfers

Landelijk zijn het afgelopen etmaal 2.853 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er meer dan vorige week vrijdag, toen 2.211 nieuwe besmettingen werden geregistreerd.

Gisteren meldde het RIVM 2.627 nieuwe coronagevallen en woensdag stond het aantal ook al op meer dan 2.800. De dagen daarvoor schommelde het aantal nieuwe gevallen per dag rond de 2.400. Afgelopen week werden gemiddeld 2.585 nieuwe gevallen per dag geregistreerd. Dat weekgemiddelde is ook hoger dan vorige week vrijdag: toen waren er in zeven dagen gemiddeld 2.371 nieuwe gevallen per dag geregistreerd.

Afgelopen etmaal werden vier nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona bij het RIVM geregistreerd. Dat betekent niet dat deze mensen allemaal in die tijd overleden zijn, want het duurt vaak een poosje voor een sterfgeval wordt doorgegeven. Donderdag meldde het RIVM aanvankelijk acht nieuwe sterfgevallen, maar dat aantal werd vrijdag bijgesteld naar zeven.