Kan chronisch zieke Dalense eindelijk freewheelend door haar huis?

Al twee jaar lang strijdt de rolstoelafhankelijke en chronisch zieke Jessica Poel (48) uit Dalen voor aanpassingen in haar woning en nu lijkt het dan eindelijk zo ver. Een onafhankelijk arts is bij haar op bezoek geweest en heeft geconcludeerd dat aanpassingen in de woning noodzakelijk zijn.

Nu is het wachten op een reactie van de gemeente, maar Poel is positief gestemd. "Ik kan me niet voorstellen dat ze dit advies naast zich neerleggen", zegt ze. Ze kan het dan ook maar nauwelijks bevatten: "Het is nog niet echt geland. Na twee jaar vechten is het nog maar lastig te geloven."

De Dalense lijdt aan een chronische rug-aandoening, waardoor ze het grootste gedeelte van de dag in bed doorbrengt. Ze kan niet lang staan, zitten of lopen en maakt, zo goed en zo kwaad als dat gaat, gebruik van een rolstoel.

Ellenlang proces

Het - voor Poel positieve - advies ligt nu dus bij de gemeente Coevorden. Diezelfde gemeente wees eerder ingediende Wmo-aanvragen van Poel resoluut af. Volgens de onafhankelijk arts, die toentertijd de situatie heeft ingeschat, was haar situatie niet dusdanig verslechterd dat aanpassingen noodzakelijk waren. Het gaat hierbij onder andere om het verwijderen van drempels en het verbreden van deurposten.

Tot grote frustratie van de inwoonster van Dalen, want de arts is destijds niet eens bij haar binnen geweest: "Hij heeft alleen telefonisch contact met mij gehad. In die procedure is veel misgegaan."

Ze stapte daarom twee maanden geleden naar de bezwaarschriftencommissie van de gemeente en die besloot dat de situatie opnieuw door een onafhankelijk arts beoordeeld moest worden. "Ik voel me eindelijk gehoord", reageerde Poel destijds.

'Ik word niet meer beter'

Na de hoorzitting met de bezwaarschriftencommissie verstreken duurde het even voordat er vorderingen in het proces verneembaar waren. "De gemeente had nogal wat vragen bij de arts neergelegd. Het schijnt dat de strekking van die vragen met name gericht was op de vraag in hoeverre ik beter zou worden."

Maar Poel wordt niet meer beter, zegt ze. "Ik heb wel een neurostimulator, die de pijn - mits juist afgesteld - op verschillende plekken verzacht. Alleen in de toekomst ziet het er naar uit dat ik volledig in een rolstoel beland."

Wensenlijstje

Het advies van de arts moet nu opnieuw in behandeling worden genomen door de gemeente Coevorden, maar een wensenlijstje is inmiddels gemaakt: "Ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren en of ik eindelijk geholpen word. Dat het een staartje gaat krijgen, staat buiten kijf."

De rapporten, waarin de bevindingen van de onafhankelijke arts staan, . liggen volgens Poel en haar advocaat inmiddels op de deurmat bij de gemeente Coevorden.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de adviezen vervolgens worden gewogen. Het college van burgemeester en wethouders neemt daarna een besluit over wat er van de adviezen wordt overgenomen.

