Nieuw sekszorgbedrijf Emmen vervult intieme wensen van mensen met een beperking

Emmenaren Ursula Blaak en Eliot Hess hebben daarom het Need 2 Care opgericht. Zij brengen mensen met een beperking in contact met sekszorgers.

De inspiratie voor hun onderneming komt van de 27-jarige zoon van Ursula. Blaak: "Hij is autistisch en heeft pdd-nos. De afgelopen tien jaar heeft hij in een zorginstelling gezeten. Door corona en alle bijbehorende beperkingen werd hij een stuk eenzamer. Daarom heb ik hem vorig jaar weer een plekje bij mij thuis gegeven."

Op een gegeven moment kwamen ook bepaalde behoeftes ter sprake. Blaak: "Hij wou graag in contact komen met een vrouw, zei hij. Maar waar kun je terecht? Een datingsite of een bordeel." Het leek haar niet de meest voor de hand liggende oplossing. "Het moet wel enigszins vertrouwd en veilig aanvoelen."

Geen toegang

Ze raakte er over in gesprek met Hess, een goede kennis van haar. "Als uitbater van de erotische nachtclub SenZa in Emmen, heb ik enigszins raakvlakken met het onderwerp", vertelt hij. Samen keken ze naar het aanbod in Nederland.

Hess: "Slechts in Brunssum (Limburg) en Lienden (Gelderland) bestonden dergelijke sekszorgbedrijven." Terwijl er zeker behoefte is, aldus de twee. "In Nederland zijn er ruim 1,2 miljoen mensen met een fysieke of verstandelijke beperking, waarvan een deel dus weinig tot geen toegang heeft tot seks of intimiteit", vertelt Hess.

Taboe

In juni besloten ze Need 2 Care op te richten. Blaak en Hess zijn ervan overtuigd dat ze voorzien in een belangrijke levensbehoefte. "Iedereen heeft behoefte aan intimiteit en lichamelijk contact. Maar onder mensen met beperking rust hier een taboe op", vertelt Blaak.

"Er bestaat schaamte om die wens uit te spreken naar verzorgers of ouders. De verzorgers weten op hun beurt niet altijd wat ze met een dergelijke vraag aanmoeten." Daarnaast moet er ook nog van alles worden geregeld: van financieel tot aan het vervoer. Wat het er allemaal niet gemakkelijker op maakt.

Knuffelen

"Via mail of telefoon kunnen mensen in contact met ons komen", legt Blaak uit. "Wij schrijven alle wensen op en nemen zoveel mogelijk hindernissen weg." Het is overigens niet altijd seks waar het om draait. Blaak: "Net zo vaak willen mensen gewoon even knuffelen, strelen. Of gewoon tegen iemand aan liggen."

Momenteel heeft Need 2 Care twee vrouwelijke sekszorgers in dienst. "Het merendeel van de klanten bestaat uit mannen", aldus Hess. Mogelijk volgen later ook mannelijke en homoseksuele collega's. "Maar we moeten eerst groeien."

Boerderij

Wel hebben de twee een doel waar het heen moet met het bedrijf. Hun ultieme wens is een zorgboerderij waar klanten kunnen langskomen. "Het biedt een sfeervolle omgeving, waar mensen kunnen snoezelen of seks kunnen hebben."

Inmiddels hebben ze al een fraaie boerderij op het oog. "Als we dat kunnen realiseren, praat je echt over iets unieks", aldus Hess. "Want zoiets bestaat bij mijn weten nog niet in Nederland."