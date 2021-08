Advocaat dansschoolhouder: ‘Bom die jaar geleden ontplofte werd in 2017 al onder dansschool gelegd’

De successen die in 2017 door Groninger Dance Center zijn behaald, was het begin van de hetze rondom dansschoolhouder Khalid A. (38). "In dat jaar is een bom onder de dansschool gelegd en die ontplofte vorig jaar in augustus", schetste Robert Eefting, de advocaat van A. tijdens de laatste zittingsdag in Groningen.

De school won in 2017 een Nederlands-, Europees- en een wereldkampioenschap. "Maar met succes komt ook rivaliteit en arrogantie. In dat jaar begon het binnen de dansschool te rommelen", zei de raadsman.

De pijlen verschoven van de één naar de ander

Volgens A. viel het bij de docenten verkeerd dat de eigenaar van de dansschool de eer opstreek. De ene na de andere roddel stak de kop op, zei Eefting in zijn pleidooi.

De roddels nemen zo'n grote omvang aan, dat A. besloot Veilig Thuis Groningen in te schakelen. Het onderzoek richtte zich met name op een vader van een pupil, waarover werd geklaagd. Uit dat rapport van 2017 komt niets bijzonders naar voren. Ondanks de kanttekening die Veilig Thuis bij dit rapport plaatste: "Het zal niet de eerste keer zijn dat jaren later toch bevestiging van genoemde vermoedens boven komt." A. besloot dat jaar een vergadering te beleggen, om de lucht te klaren. "Er gebeurde iets opmerkelijks. De pijlen die eerst op de vader waren gericht, verschoven naar A.", zei de raadsman.

'Het had niet moeten gebeuren'

Leerlingen en docenten stapten over naar de concurrent van Groninger Dance Center. De geruchten bleven rondzingen en verspreidden zich via sociale media. De spanningen stapelden zich bij A. op door relatieproblemen en de beëindiging van het huurcontract in 2020. Tijdens zijn vakantie in augustus 2020 hoorde hij voor het eerst over het strafrechtelijk onderzoek dat tegen hem liep. A. meldde zich op het politiebureau.

De aanleiding van dit onderzoek was de aangifte van een tante van een 17-jarige leerlinge. A. had seksueel contact gehad met het meisje. "Het had niet moeten gebeuren", zag A. later ook zelf in. Kort daarop volgden meer aangiftes van leerlingen die volgens A. een vriendengroep vormden. De inhoud van de aangiftes werd volgens A. onderling afgestemd.

Project K.

De communicatie verliep vooral via een WhatsApp-groep, die volgens A. nog steeds bestaat onder de titel 'Project K.' "Dat typeert hoe de aangeefsters erin stonden", bepleitte de advocaat. Op advies van politie overlegden de aangeefsters niet met elkaar. "Dit advies kwam veel te laat. Er was al aantoonbaar onderling gebeld, gefacetimed, op het terras gezeten, geappt en live afgesproken en aan elkaar voorgedaan", zei de jurist.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn de stretchoefeningen die A. met de pupillen één op één deed vanwege de seksuele handelingen door A. zelf bedacht. Volgens de dansdocent kent hij deze oefeningen uit zijn vechtsportverleden en zijn die effectief binnen de hiphopwereld.

Schakelbewijs

Het bewijs in zedenzaken is vaak minimaal, omdat die doorgaans 'besloten' en zonder anderen plaats vinden. Alleen een verklaring van de aangever is onvoldoende voor een veroordeling. Volgens het OM hanteerde A. in alle situaties dezelfde werkwijze. Daardoor kan volgens het OM gesproken worden van schakelbewijs. Dat betekent dat het bewijs in het ene geval mee kan worden genomen in de overige, vergelijkbare, feiten.

Volgens Eefting moeten alle aangiftes afzonderlijk worden beoordeeld. Dan zal volgens de verdediging, onvoldoende overblijven voor een veroordeling. Ook niet de vermeende verkrachting van de 17-jarige, waarmee A. naar eigen zeggen wel seks heeft gehad. Dit ging zonder dwang en met toestemming van het meisje. Of er sprake is van ontucht, omdat ze nog geen achttien jaar was, dat oordeel laat de raadsman over aan de rechter.

De rechtbank doet 24 september uitspraak.

