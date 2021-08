Nu al belangstelling voor wonen op locatie Hotel Braams in Gieten

Ze willen vooral op de hoogte blijven van elke stap richting woningbouw. En dat die interesse er nu al is, zit 'm volgens de Emmenaar vooral in de locatie. "Je zit ingeklemd tussen de historische Brink en molen de Hazewind. Dus of je nu voor of achter komt te wonen op dit terrein, het uitzicht is altijd fantastisch", glundert hij.

De eigenaar van SD Projecten viel zelf ook meteen voor de locatie, toen hij hoorde dat ook de tweede koper van het failliete hotel afhaakte. "Dit is gewoon een erg mooie plek, en de uitdaging zit 'm er vooral in dat ik het terrein grotendeels zelf helemaal opnieuw ga invullen."

Alle aanbouw eraf

Ruim vijf jaar geleden ging hotel Braams financieel ten onder. Opnieuw een horecabedrijf erin bleek een doodlopende weg. Plannen voor zorgappartementen voor dementerende ouderen in het horecacomplex, wat de twee vorige kopers probeerden, liepen ook op niks uit. En nu is Dragtsta de derde koper die het aan de Brink gaat proberen.

En hier geldt driemaal is scheepsrecht. Want de Emmenaar is er honderd procent van overtuigd; hij gaat deze klus ook echt tot een goed einde brengen. Appartementen in drie verdiepingen komen aan de voorzijde, rechts van de monumentale herberg. En alle aanbouw achter en het vroegere café, met daarin hotelkamers, zalen voor toneeluitvoeringen en dorpsvergaderingen, sauna en squashbaan, gaat eraf, om plaats te maken voor een mix van appartementen en woningen.

Goede vriend van de buren

Hoeveel huizen hij exact op de hotellocatie gaat bouwen, wordt de komende tijd op de tekentafel bepaald en zover is het volgens Dragtstra nog niet. "We moeten even goed kijken wat haalbaar en betaalbaar is. En we willen ook goede vriend van de buren blijven. Alles gebeurt in overleg."

Tijdens een rondleiding blijkt wel dat het achter de historische voorgevel allemaal vergane glorie is. Wat ooit een bruisend hotel was, met druk bezocht restaurant en een goede ontmoetingsplek voor dorpsverenigingen, is nu een verwaarloosde bende. Sloopwerkzaamheden in het pand door een vorige eigenaar, maakt de boel er niet fraaier op. Maar volgens Dragtstra 'moet je door de rommel heen kijken'. "D'r zitten nog zoveel mooie elementen in."

Vergane glorie in het oude Hotel Braams in Gieten (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Oude herberg blijft

Het oude cafégedeelte dat dateert van 1617, dat blijft volgens Dragtstra in elk geval wel overeind. En dat krijgt straks ook weer een horeca-functie. "Dat deel wil de gemeente Aa en Hunze graag behouden, vanwege de cultuur-historische waarde. Hoe we dat precies gaan invullen, weet ik nog niet. Maar met de vele wandelaars en fietsers over de Brink zoeken we het vooral in de dagrecreatie. Iets met ijs, en kleinschalige horeca, maar in elk geval niet iets waar frituurbakken en vetvangers voor nodig zijn. Dat moet je niet willen op een plek waar vooral gewoond gaat worden."

Zo'n twee jaar geeft Dragtstra de herontwikkeling van de oude hotellocatie Braams in Gieten. "Met een slag om de arm, want je weet het maar nooit met bouwplannen. Soms duren die toch veel langer dan je verwacht. Maar eind volgend jaar hopen we toch te kunnen slopen en bouwen. En dan komt er iets fantastisch voor terug, als het kan vooral voor de starters en senioren."

De zalen en hotelkamers van Hotel Braams aan de achterkant gaan plat voor huizen, met uitzicht op de molen (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

