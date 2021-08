Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Gelukkig zijn er in de weekenden genoeg mogelijkheden om de sleur van het dagelijkse leven te doorbreken. In het laatste weekeinde van augustus is er genoeg te doen om een uitstapje in Drenthe te maken.

Opening cultureel jaar

Zo is de gemeente Coevorden vanaf zaterdag tot december 2022 de culturele gemeente van Drenthe. Ook gaat het culturele jaar van de gemeente zelf beginnen. 'Verbonden in Verhalen' is het thema van het culturele jaar in de Hanzestad. Morgen maakt wethouder Jeroen Huizing een rondgang door alle dorpen, waarna de activiteiten zich verplaatsen naar de Weeshuisweide in Coevorden. Daar wordt een lied gezongen, een kunstwerk onthuld en opent burgemeester Bert Bouwmeester het culturele jaar officieel. Op www.cultureelcoevorden.nl is te vinden wat er de komende tijd staat te gebeuren.

Ook het culturele seizoen in Hoogeveen wordt afgetrapt met festival U!TdagenD. Het evenement wordt gehouden op vier locaties. Onder meer in theater De Tamboer en cultuurcentrum Scala vinden verschillende activiteiten plaats. Het middagprogramma staat in het teken voor jong en oud, de avond staat in het teken van de muziek met verschillende optredens. Voor de voorstellingen en de muziekavond is het wel nodig om een stoel te reserveren via www.detamboer.nl.

Sprookjestuinenweekend

Sprookjes komen dit weekend tot leven in Drenthe. In verschillende tuinen in Havelte en Uffelte brengen theatermakers kindertheatervoorstellingen van bekende sprookjes. Bezoekers kunnen kiezen uit negen verschillende sprookjes, waaronder verhalen over een huilende snoepjeskoning, een magische zeemeermin, Rapunzel en Hans & Grietje. Er wordt gespeeld op zeven verschillende plekken. Met speelmomenten om 13.00 uur, 14.30 uur en 16.00 uur is er daarnaast tijd om van de ene naar de andere locatie te gaan. Kaartjes zijn te verkrijgen via www.sprookjestuinen.nl.

Brocante op Elim

Voor de vijfde keer wordt in Elim een Franse brocantemarkt georganiseerd. Aan de Marten Kuilerweg worden meer dan 30 verschillende tenten en kramen ingericht met tweedehands hebbedingen. Naast de markt worden Franse sferen in het dorp aangebracht. Er zijn niet alleen goedgevulde kraampjes, je kan ook genieten van patisserie, een glaasje wijn en een stuk stokbrood. Daarnaast kunnen liefhebbers van het Franse automerk Citroën in een oldtimer een Tour d'Elim maken.

'Brocante op Elim' vindt zaterdag plaats van 10.00 tot 17.00 uur. Voor toegang tot de markt moet je drie euro betalen. Kinderen tot en met twaalf jaar mogen gratis naar binnen.

Maand lang festiviteiten in Exloo

Vanaf zondag staat Exloo een maand lang in het teken van verschillende activiteiten in en rond het dorp. In 'D'Exels Festival Exloo' worden activiteiten georganiseerd rond een tent die in het centrum van Exloo staat. Dit weekend wordt gestart met de viering van 76 jaar bevrijding. Zo kan een fietstocht gemaakt worden langs de oorlogsmonumenten rondom het dorp. Ook is er een dorpsbrunch voor alle inwoners van Exloo. Het is slechts de start van het festival, dat de komende weken doorgaat met onder meer elke zondag een 'Klassiek op het Plein' en verschillende wijnproefavonden.

Fietstocht door het Drents-Friese Wold

Heb je dit weekend zin om iets actiefs te doen, dan kun je zaterdag mee met Staatsbosbeheer voor een fietstocht door het Drents Friese Wold. De rit is ongeveer 25 kilometer, en staat bol van de verhalen over de landschappen die het gebied kent. Er wordt verteld over de geschiedenis van het natuurgebied en de ingrepen van de mens die terug zijn te zien in het huidige landschap. Samen met een gids wordt gereden door bossen, over heidevelden, zandverstuivingen en langs poelen. Geïnteresseerd? Vooraf aanmelden kan via www.staatsbosbeheer.nl/DrentsFrieseWold.