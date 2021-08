Liveblog: FC Emmen - De Graafschap, doelpuntloos bij rust

De gasten blijken in uitstekende vorm te steken. Na een uitglijder in de eerste wedstrijd van het seizoen (3-0 verlies tegen Roda JC), wist de ploeg van trainer Reinier Robbemond in de laatste twee wedstrijden de volle buit te pakken. Uit bij MVV won het met 1-3 en vorige week werd NAC op de Vijverberg met 2-0 over de knie gelegd.

FC Emmen kende een stroeve start van de competitie met een teleurstellend gelijkspel bij Telstar en een verlies tegen FC Eindhoven. Vorige week wonnen de Emmenaren knap uit bij ADO met 1-2.

Verrassing in de basis

Er is een verrassing in de opstelling van FC Emmen. Rui Mendes is geen onderdeel van de selectie. Daarom staat de 20-jarige Ter Apeler Ben Scholte voor zijn basisdebuut in de Keuken Kampioen Divisie.

Dat mag Scholte doen voor goedgevulde roodwitte tribunes in Emmen. De ploeg van trainer Dick Lukkien treedt namelijk aan voor een uitverkocht huis. Althans, voor zover mogelijk. De coronamaatregelen laten toe dat maximaal tweederde van de capaciteit van het stadion gevuld mag worden. Die stoeltjes zijn verkocht.

Volg de wedstrijd LIVE

De strijd tussen de Drenten en de Achterhoekers is live te volgen via Radio Drenthe of volg de wedstrijd van minuut tot minuut in onderstaand liveblog.