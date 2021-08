Weinig voorkomend kruid valeriaan bloeit volop in Bargerveen

Lohues banjert door het veld waar de valeriaan volop bloeit, trekt een grote groene plant uit de grond en wijst naar de wortels ervan. "Hier gaat het om, de wortels. Die worden gebruikt voor het maken van rustgevende middelen."

In totaal staat er tussen de 200 en 300 hectare valeriaan in Nederland, waarvan 35 in het bezit van valeriaankweker Lohues. "We zitten hier in een omgeving waar traditioneel een veenkoloniaal akkerbouwplan de regel is. Dat betekent: suikerbieten, graan en aardappelen. Maar voor ons is daar te weinig uit te halen. Zodoende dat wij begonnen zijn met valeriaan, dat is meer rendabel."

Bargeveense bodem

Het kruid groeit goed op de natte Bargeveense bodem. Daarom wordt het er, ondanks dat het een lastig gewas is, van oudsher al veel geteeld. Lohues' buurman doet het al zo'n twintig jaar. "Valeriaan wordt hier al een halve eeuw verbouwd. Mijn opa heeft het in het verleden gedaan. Toen mijn vader boer werd, hebben we het een poos laten liggen. Sinds tien jaar hebben we het weer opgepakt."

In de verbouwing van het kruid gaat veel tijd en energie zitten. Daarom is het niet overal populair. "Het groeit langzaam, dat is met name het grote probleem. Als je er niks aan doet heeft onkruid snel de overhand."

Valeriaantabletten

Valeriaan wordt in november geoogst. "Het blad wordt eraf gemaaid, de wortel wordt gerooid en getransporteerd naar ons bedrijf, waar het vervolgens gewassen wordt en dan met de vrachtwagen naar de fabriek gaat."

Die fabriek staat in Biddinghuizen. Daar wordt de valeriaan gedroogd, verwerkt en vermalen, waarop het wordt aangeboden aan farmaceuten. Zij maken er bijvoorbeeld valeriaantabletten van, waar je beter van zou kunnen slapen. En die zijn gewoon te koop bij de drogist.