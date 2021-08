Overijssel trekt miljoen euro uit voor aanpak van overlast op Vechtdallijn

De aanpak wordt momenteel al in de praktijk gebracht. Deze extra veiligheidsmaatregelen zijn ingesteld vanwege de overlast op het traject, onder meer veroorzaakt door veiligelanders. Dat zijn asielzoekers die weten dat de kans op een asielstatus in Nederland heel klein is. Voorbeelden zijn zwartrijden, vandalisme en het bespugen en belagen van treinpersoneel.

Kwart miljoen vanuit Drenthe

Naast Overijssel, is ook provincie Drenthe bereid bij te dragen om de huidige aanpak met de vliegende teams tot eind 2021 door te zetten. Het provinciebestuur overweegt een bedrag van bijna een kwart miljoen euro beschikbaar te stellen, schrijft RTV Oost. De vliegende teams kunnen treinpersoneel te hulp schieten als het misgaat tijdens een rit. Het extra inzetbare personeel kan zorgen meer veiligheid en een groter veiligheidsgevoel onder de treinreizigers.

Meer mankracht lijkt ook nodig, want het gaat nog weleens mis, schrijft de provincie Overijssel. In krap vijf jaar tijd is het aantal incidenten op de treinverbinding ruim vervijfvoudigd. Daarnaast is het aantal A-incidenten, dat zijn aangiftewaardige incidenten waarbij sprake is van agressie en geweld, toegenomen. Gemiddeld vier maal per maand is een reiziger of medewerker betrokken bij een A-incident, schrijft het provinciebestuur.

Geld vanuit Den Haag

De inzet van vliegende teams is een proef die in het najaar wordt geëvalueerd. Dan moet blijken of er een vervolg komt. Vanuit de Provinciale Staten van Drenthe klonk in januari de roep om ook het Rijk mee te laten betalen aan de aanpak van de overlast op de Vechtdallijn. Toen bleek ook dat een totaalpakket aan maatregelen om de overlast te verminderen tussen de 1,5 miljoen en 2,4 miljoen euro kost.

