Jan Schut (81) loopt na 55 jaar weer de Boortorenwandeltocht

Een foto van de Boortorenwandeltocht in 1966, met Jan Schut in actie (Rechten: Mike Boeschoten)

Een echt wandeldier. Zo kun je Jan Schut best omschrijven. De 81-jarige geboren Drent zit niet ergens weggestopt achter de geraniums, maar loopt nog voor zijn plezier én om zich fit te houden. Daarom staat hij vandaag aan de start in Schoonebeek, voor de Boortorenwandeltocht.

In het zuidoosten van onze provincie wandelt hij 25 kilometer. "Eigenlijk wilde ik voor de 40 kilometer gaan, de langste afstand. Maar dan moet ik wel erg vroeg mijn bed uitkomen", vertelt Schut. Hij woont al tientallen jaren in Zoetermeer, maar is geboren in Emmer-Compascuum.

Soepel

"Als je lichaam niet protesteert, dan moet je aan de wandel blijven", vertelt Schut. "Dat gaat nog best soepel. Mensen van mijn leeftijd zitten vaak achter de geraniums en doen niks meer. Terwijl ik een paar jaar geleden, in mijn 'goeie tijd', nog makkelijk 80 kilometer op een dag liep." De 81-jarige kilometervreter heeft daarnaast nog een hond, waar hij naar eigen zeggen ook veel voordeel uit haalt. "Die loopt geen lange afstanden, maar houdt je wel fit."

Maar waarom moet Schut voor zijn wandelhobby helemaal afreizen naar Schoonebeek, bij zijn geboortegrond? "Normaal gesproken loop ik tijdens deze periode de Airborne Wandeltocht in Oosterbeek." Dat is 's werelds grootste eendaagse herdenkingswandeltocht, die in het teken staat van de Slag om Arnhem in 1944. "Vanwege het coronavirus ging daar een streep door", aldus Schut. "De Boortorenwandeltocht is misschien een eindje rijden, maar de verzorging is goed in orde. Bovendien ben ik daar geboren; ik ken de omgeving daar nog een beetje. Vandaar dat ik besloot mee te doen."

Oude tijden herleven

Schut liep de Boortorenwandeltocht al eens vaker. Hij weet niet precies wanneer de laatste keer was. "Ik denk zo'n 10 à 15 jaar geleden." Bijzonder is wel dat de Drent ook al in een ver verleden meedeed. Zo'n 55 jaar geleden stroomde het wandelbloed al door zijn aderen. "Ik heb hier nog foto's liggen uit 1966", vertelt Schut.

De Boortorenwandeltocht was eerst alleen een schaatstocht. Vanaf 1957 werd het zowel een fiets- als wandeltocht en vandaag de dag is het alleen een wandeltocht. De tocht is uitgegroeid tot een traditie in Schoonebeek als onderdeel van de feestweek in het dorp. De Boortorenwandeltocht ontleent de naam aan de oliewinning in en rondom Schoonebeek.

Voor Schut wordt het gewoonweg een kwestie van kilometers malen. Hij staat vanochtend rond de klok van half 9 aan het vertrek. "Ik kijk er enorm naar uit. Zelf ben ik geen sportman, zo lag de voetbalsport mij niet." Toch lijkt hij de kilometers er relatief makkelijk af te lopen. "Het wandelen kan je mooi zelf indelen, je bent nergens aan verplicht." Bang om uit te vallen is hij dan ook niet. "Het moet gewoon goedkomen."