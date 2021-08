Nieuwe hal bij Emmen voor nationale selectie luchtpistool- en geweer schieten

Het gaat om een semipermanente aluminium schiethal, bevestigt Raymon Willemsen van schietbond KNSA de berichtgeving van Dagblad van het Noorden. "Er komt een topsporthal, waar de topselectie luchtgeweer en luchtpistool kan trainen. Zij verhuizen van Papendal naar Emmen."

Bij elkaar

De hal komt bij Schietsportaccommodatie Emmen. "We hebben nu de vergunning binnen, ik verwacht dat het er in september, oktober staat en dat het dan in gebruik wordt genomen", zegt Willemsen. Op de locatie kan nu al kleiduif, pistool en geweer geschoten worden. "In Emmen zijn al veel verschillende disciplines. Het is mooi om dat bij elkaar te hebben, een gedeelte van de selectie gaat al naar Emmen voor andere disciplines."

De hal wordt 15 bij 15 meter groot. "Er is meer ruimte nodig en betere materialen. De ruimtes die er zijn worden al gebruikt, daar wordt al geschoten door andere disciplines", legt Willemsen de noodzaak van een nieuwe hal uit. "Er is ruimte voor 14 banen, maar afhankelijk van de grootte van de selectie kan dat aantal worden verkleind of uitgebreid."

De hal wordt semipermanent genoemd omdat hij eventueel makkelijk te demonteren is en te verplaatsen. "Na vier jaar kijken we verder", zegt Willemsen. "Het kan zijn dat we in Emmen blijven, het is te vroeg om daar al iets over te zeggen."