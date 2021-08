Emotioneel weerzien tussen kunstenaar en z'n Kip met de Gouden Eieren

De 86-jarige grafisch kunstenaar woont en werkt jarenlang in Drenthe, eerst in Hoogeveen en later in Nieuw-Balinge. Maar 22 jaar geleden verhuist Van der Meulen naar Friesland, terug naar waar z'n roots liggen.

Dankzij een project van de nieuwe Asser Stichting Kunsteducatie en Culturele Evenementen (SKEC), die de schooljeugd kunst wil bijbrengen, is hij weer eventjes terug op Drentse bodem. Voor een hereniging met z'n Kip met de Gouden Eieren in Kunstplaza Schurer, waar ook nog eens veertig andere werken van zijn hand te zien zijn. Een blije gebeurtenis voor meesterdrukkunstenaar Van der Meulen.

Speciale druktechnieken

SKEC houdt in Assen een expositie over speciale druktechnieken. En daar is Jan van der Meulen het stralende middelpunt. Z'n grootste staaldruk, van 130 bij 92 centimeter, was een huzarenstukje, en staat daarom ook vermeld in het Guiness Book of Records. Ook etsen van de Drentse kunstenaars Siemen Dijkstra, Reinder Homan, Erik van Ommen en Rineke Hollemans zijn er te zien. Maar 'De Kip' is volgens organisator Johan Schurer toch wel 'het pronkjuweel'.

Met de grafische druktechnieken wil SKEC ook de boer op. Namelijk naar scholen, om de jeugd wat kunst voor te schotelen, met het liefst ook praktijkles van kunstenaars zelf. Bedoeling is dat de scholieren vooral uitgedaagd worden, om het zelf ook eens te proberen. De expositie De Kip met de Gouden Eieren moet ze daar lekker voor maken.

Eerst zien en dan zelf doen

Uiteindelijk moet de jeugd zelf aan de slag "Eerst kijken, en dan uitproberen", aldus Johan Schurer. Volgende week krijgen de Asser scholen allemaal een uitnodiging voor de expositie over vlakdrukkunst en diepdruktechnieken, met de bedoeling dat ze daar aanslaan op het kunsteducatieve project en mee gaan doen. "We willen als stichting de jeugd toch al vroeg in aanraking brengen met kunst, want het is een enorme verrijking", vindt Schurer.

Er is al financieel steun toegezegd door de gemeente Assen en het Asser Ondernemersfonds, maar Schurer wil meer. "We moeten de kunstenaars natuurlijk ook betalen, dus er zijn ook wat fondsen aangeschreven. Dat is nog even afwachten."

Een tafel vol kunst die Jan van der Meulen met staal- en steendrukken maakte (Rechten: Margriet Benak / RTV Drenthe)

Jan van der Meulen straalt. De kunstenaar vindt het 'prachtig' dat de jeugd met de grafische kunst in aanraking komt en dat 'zijn Kip' daar een prominente rol in speelt. Hijzelf is nog dagelijks druk met het maken van kunst, ondanks z'n hoge leeftijd. En Van der Meulen weet van geen ophouden.

Drukken gaat door

"Hoezo vakantie, daar heb ik geen tijd voor. Er moet wel gewerkt worden", zegt de krasse tachtiger. Het succes van de Kip met de Gouden Eieren, leverde de kunstenaar zelf trouwens geen gouden eieren op destijds. "Ze gingen toen weg voor 2.000 gulden per stuk, en officieel heb ik tien exemplaren gedrukt, en allemaal zijn ze rap verkocht. Maar volgens mij zijn er vijf extra gedrukt en aan het Drukkerijmuseum in Meppel beschikbaar gesteld. Wij hebben er in elk geval meteen maar een nieuwe auto van gekocht."

Wie heeft ook Kip met Gouden Eieren?

Aan de expositie over druktechieken ging nog een maandenlange zoektocht vooraf. Want waar zijn eigenlijk alle vijftien megagrote en kleurrijke prenten gebleven? Kunstplaza-eigenaar Schurer opende in maart de jacht met een noodoproep. Hij zocht vooral het verhaal van de trotse eigenaar: 'Waar hangt 'ie nu, hoe is het werk in bezit gekomen, en wat voor gevoel roept het kunstwerk op?'

Van twee exemplaren was wel bekend waar ze rondhingen; eentje in het depot van het Drents Museum in Assen en een andere in Meppel bij het Drukkerijmuseum. Maar waar zijn de andere dertien terecht gekomen? De kunstenaar had zelf geen idee. "Wij hielden er geen verkoopgegevens van bij. Daar deden we niet aan. Weg was weg."

Vier getraceerd

"We hebben er vier nu definitief getraceerd, met die in Meppel en Assen erbij. Eentje is opgedoken bij Univé Noord, die hebben het in opslag, en ik kreeg net te horen dat de huisarts van Ruinerwold ook één van de bezitters is", aldus Schurer. Helaas blijkt de oogst wat te mager voor een bonte verzameling van leuke verhaaltjes over de speciale kippenprenten, dus komen die niet als extraatje bij de expositie.

Zo zijn er dus nog altijd elf exemplaren zoek. Of toch maar zes stuks? "Je kunt je afvragen in hoeverre die vijf extra prenten in 1997 ook wel echt gedrukt zijn, zonder nummer. Op de officiële staaldruk van deze kip staat, dat dit het negende kunstwerk is in een reeks van tien. Hoezo zijn er dan nog vijf ongenummerde prenten?", vraagt Schurer zich af.

De expositie De Kip met de Gouden Eieren is te zien tot en met 22 september in Kunstplaza Schurer in Assen.

