Onze Club begint aan tiende seizoen op TV Drenthe

In het seizoen 2012/2013 stonden de camera's van RTV Drenthe wekelijks op drie velden, als opvolger van het populaire programma 'Bartje Bokaal', dat gepresenteerd werd door Berend Oosting en waaraan alle Drentse amateurclubs meededen.

Onze Club is inmiddels in heel Drenthe, maar ook ver daarbuiten een begrip en een vaste routine in menig huiskamer op de zondagavond. "Eerst even Onze Club en daarna door naar Studio Sport voor het eredivisievoetbal", is een veelgehoorde opmerking langs de lijn.

Vier duels in 1e aflevering

In de eerste aflevering, na een lange coronabreak, zijn beelden te zien van ACV - Hoek in de Derde Divisie Zaterdag, HZVV - SDC Putten en Urk - Noordscheschut (Hoofdklasse B zaterdag) en HBS - vv Emmen (uit de zondag Hoofdklasse A).

VAKO

Ook brengen we een bezoek aan VAKO Vries, die zich vanaf dit seizoen volledig richt op het zaterdagvoetbal. In het seizoen waarin de club haar negentig jarig bestaan viert volgt de club uit Drenthe een trend die steeds populairder wordt.

Onze Club begint iedere zondag om 18.30 uur en wordt ieder uur herhaald.

Wedstrijd van de Week

Net als Onze Club keert ook De Wedstrijd van de Week terug op TV Drenthe en/of online. Wekelijks brengt RTV Drenthe één duel live op TV of via de livestream. Vanmiddag is dat ACV - Hoek. Dit duel is LIVE te zien op TV Drenthe, vanaf 14.25 uur.