Nieuwe gemeentesecretaris Tynaarlo wil rust terugbrengen

Rust, dat is wat de nieuwe gemeentesecretaris, Peter Koekoek uit Hoogeveen, wil terugbrengen in de gemeente Tynaarlo. Over een maand begint hij aan zijn nieuwe functie.

De 34-jarige Koekoek is geen onbekende in Tynaarlo, de afgelopen drie jaar heeft hij er als griffier gewerkt. De functie als gemeentesecretaris, degene die de gemeentelijke organisatie leidt, is een grote stap. Zo voelt het ook voor Koekoek, maar aan de andere kant ook weer niet. Hij merkte dat hij zich in de drie jaar als griffier steeds meer met de organisatie bemoeide.

"Dat is eigenlijk niet mijn werk. Maar toen deze functie vrij kwam, dacht ik: 'als ik die functie kan krijgen dan kan ik nog meer voor de organisatie betekenen'. Mijn aandacht verschoof van politiek naar organisatie, die processen goed laten lopen en mensen helpen hun werk goed te doen. Daar groeide ik naar toe. Dus in die zin is het een kleine stap."

Politieke onrust

Na jaren van politieke onrust hoopt de nieuwe gemeentesecretaris op een tijdperk van rust. Want zeven jaar geleden was een bestuurscrisis, maar ook de afgelopen maanden zijn rumoerig geweest. Door het vertrek van gemeentesecretaris Johannes van Nieukerken, maar ook het vertrek van andere managers, "was er gedoe onder het personeel", meent Koekoek.

"Een periode met onzekerheid en onduidelijkheid is nooit fijn. We hebben inmiddels het management team weer in orde en we hebben straks een nieuwe directeur", zegt Koekoek. "En dan kunnen we in de organisatie ook weer de rust brengen die nodig is om ons werk voor de samenleving goed te doen."

Communicatie is de sleutel

Vooral door praten en goed en duidelijk te communiceren wat er gaat gebeuren, hoopt Koekoek de rust terug te laten keren. "Heel veel mensen in de organisatie hebben vertrouwen in mij en dat brengt ook rust. Dat hebben ze naar mij uitgesproken, maar dat hoor ik ook via via." Koekoek richt zijn energie dan ook vooral op het waarmaken van die verwachtingen.