HZVV zet in slotfase SDC Putten opzij

HZVV heeft de eerste wedstrijd in de hoofdklasse B, sinds 3 oktober 2020, met 3-2 gewonnen van SDC Putten. Invaller Jesse van Dalen scoorde in de 90ste minuut de winnende treffer, na een boeiend duel, binnen.

Het balbezit was in de eerste minuten voor HZVV maar de treffer viel aan de andere kant. Na negen minuten raakte Tim Riksman de bal verkeerd, waarvan SDC Putten optimaal profiteerde. De steekpass van Jordy van Selm was op maat. Doelman Rodney Rosink bracht in eerste instantie nog redding, maar de tweede poging van Rik Vermey was onhoudbaar (0-1).

Gelijkmaker

Het beeld van de wedstrijd veranderde niet. HZVV had grotendeels de bal, kreeg een paar kleine kansen, terwijl de bezoekers loerden op een counter. Riksman stond ook aan de basis van de gelijkmaker. Zijn pass op Walter Dias Nzasi was op maat en de spits schoot de bal onder doelman Thijs Laan binnen (1-1).

In de slotfase van de eerst helft mochten de gasten niet mopperen dat ze met elf spelers de kleedkamer opzochten. Vlak nadat spits Kevin Schmidt zijn eerste gele kaart had gegeven toonde scheidsrechter Oosting genade. Schmidt ging veel te hard door op Rosink en had de tweede gele kaart in de wedstrijd moeten krijgen.

Voorsprong

Na rust teisterde Jan Hup al binnen anderhalve minuut de paal. Tien minuten later was het wel raak voor de thuisploeg. Na een mooie aanval schoot Sander Dzemidzic droog de 2-1 binnen.

Met nog twintig minuten te spelen kwam SDC Putten weer langszij. Na een overtreding van Jan Hup, mochten de gasten een vrije trap nemen. Matig uitverdedigen stelde Vermey in staat om zijn tweede van de middag te scoren. Direct na de 2-2 verzuimde Noah ten Brinke om de thuisclub weer op voorsprong te brengen. De aanvallende middenvelder faalde oog in oog met Laan. Vijf minuten later miste Ten Brinke opnieuw. Weer was Laan te sterk.

Overwinning

Toen beide ploegen genoegen leken te nemen met een gelijkspel, sloeg HZVV keihard toe. Jesse van Dalen schoot de voorzet van Riksman, snoeihard binnen en zo blijven de drie punten in Hoogeveen.