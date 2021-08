Coevorden trapt cultureel jaar af met bustour langs alle dorpen

Ieder dorp heeft een eigen schilderij gemaakt dat een groot mozaïek vormt op een reusachtige schildersezel in de stad Coevorden. Ook heeft elk dorp een couplet geschreven dat samengevoegd wordt tot één groot gemeentelijk lied.

Alle dorpen

De boodschap onderweg is helder: het culturele jaar draait niet alleen om de stad Coevorden, maar alle dorpen horen erbij. Van Sleen tot Dalen en van Schoonoord tot Erm: iedere plaats heeft zijn eigen verhaal. Huizing: "Je ziet zo dat alle dorpen verrassende kanten hebben, dat is het mooie aan cultuur. Zoveel mensen zijn met cultuur bezig en het is prachtig om vandaag al die blije gezichten te zien."

In Wezup wordt de bus opgewacht door een groep enthousiast zingende inwoners, die luidkeels hun couplet van het gemeentelijke lied ten gehore brengen. Loes Heeling, lid van dat ontvangstcomité en inwoner van het dorp, kijkt uit naar het komende culturele jaar. "Cultuur is ontzettend belangrijk en het mag wat mij betreft nog wel wat hoger op de agenda staan dan het nu doet. Dat we nu culturele gemeente zijn is denk ik een hartstikke mooi begin", vertelt Heeling.

Schilderij van Erm

Een paar dorpen verderop hebben Erm en Achterste Erm de handen ineengeslagen voor een gezamenlijk schilderij. Prominent afgebeeld is de kerstster van Erm, die jaarlijks hoog boven de brink over het dorp straalt. "De kunstenaar heeft alle vier de seizoenen in het schilderij verwerkt. De zomer is café Moorman, bij heel veel mensen bekend, voor de lente is er het Ermerzand met een bootje. En voor de herfst een hele mooie boerderij uit Achterste Erm", vertelt dorpsbelangenvoorzitter Jaap van der Linden.

Hij kijkt uit naar de speciale wandeltocht, waarvan ieder dorp in de gemeente er eentje zal organiseren het komende culturele jaar. Van der Linden: "Dat wordt een mooi weekend waarin we ons gaan presenteren, waarschijnlijk ergens in april. Hoe we dat gaan doen, is nog even de vraag. Maar we gaan laten zien wat voor een bijzonder dorpje Erm is."

'Mensen hebben behoefte aan cultuur'

In de gemeentelijke hoofdstad Coevorden is men al sinds 2019 druk met de voorbereidingen voor het komende jaar. Eindelijk is het tijd om aan de slag te gaan. "Het is fantastisch dat we kunnen beginnen, helemaal omdat er de afgelopen tijd op cultureel gebied zo weinig kon", vertelt projectleider John de Vegt van de gemeente Coevorden. "Je ziet ook dat mensen echt behoefte hebben om weer kunst en cultuur te beleven."

Het eerste grote evenement in de gemeente is het theaterstuk Woeste Gronden, dat op 8 september in première gaat in de open lucht bij 't Haantje. De voorstelling vertelt het verhaal van het wegzakken van een vijftig meter hoge boortoren in de Drentse grond in 1965.

Coevorden is tot en met 2022 culturele gemeente van de provincie Drenthe. Het complete programma is te vinden op www.cultureelcoevorden.nl.