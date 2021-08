Vervelende competitiestart Noordscheschut op Urk

De openingsbeurt in de hoofdklasse B moet Noordscheschut snel vergeten. In Flevoland was de ploeg van Marc van Meel kansloos tegen Urk: 4-0.

Vlak voor de pauze kreeg Noordscheschut twee doelpunten tegen. Na Hessel Snoek maakte spits William de Boer voor het rustsignaal zijn honderdste voor Urk (2-0).

Hamberg en Van Dalen

Hoofdtrainer Van Meel startte in de polder met Robbert-Jan Hamberg voorin. De aanvaller is overgekomen van de jeugdopleiding van HHC Hardenberg. Hamberg zette in de eerste helft namens de gasten als enige de doelman van Urk aan het werk.

In Flevoland stond Kevin van Dalen weer in het centrum van de defensie van Noordscheschut. De teruggekeerde routinier kon de snelle 3-0 van De Boer niet voorkomen. Net na het uur bepaalde Riekelt Nentjes de eindstand.

Buitenpost

"Een aantal jongens zijn door het ijs gezakt", is Van Meel na de duidelijke nederlaag eerlijk. Nick Koster moest in de tachtigste minuut van het veld met een bovenbeenblessure. "Je hoopt dat je na de 4-0 zonder kleerscheuren naar huis kan. Ook dat is niet gelukt."



Van Meel besluit: "Dit seizoen gaan we vaker na negentig minuten met lege handen achterblijven. Daar moeten we van leren, maar soms ook kunnen vergeten. Volgende week ontvangen we Buitenpost. Dat is een concurrent."