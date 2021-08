Terug naar Westerbork: Zadelpijn, regen en bezoek aan Bergen-Belsen

De fietstocht is een symbolische manier om de gebeurtenissen en indrukken van deze plekken te verwerken. Vandaag gaat de reis van Wolfsburg naar concentratiekamp Bergen-Belsen, waar de studenten een uitgebreide rondleiding krijgen.

In de ochtend snel een groepsfoto voor de jeugdherberg in Wolfsburg en onder politiebegeleiding op pad voor de zesde etappe. Al snel wordt het tempo opgevoerd en vliegen de kilometers voorbij.

'Zadelpijn'

"We hebben tot nu toe iedere keer in pelotons gefietst van vier", vertelt Merel den Boer onderweg. "En nu in de grote groep. Dus dat is best wel gezellig en het gaat wel lekker zo onder politiebegeleiding. Ik ben pas in april begonnen met wielrennen toen we hiervan wisten. Ik had het aantal kilometers wel een beetje onderschat in het begin, maar het valt best mee. Het gaat steeds beter."

"Het gaat goed hoor", vertelt Nanette Vellekoop. "Wel wat zadelpijn gekregen nu."

Tussendoor worden de regenjasjes gepakt, want droog blijft het niet. Twee uur later komen de verregende fietsers aan bij Bergen-Belsen. De politie-agenten krijgen een applaus als dank voor de begeleiding. Snel droge kleding aan en een boterham voor het programma hier begint.

De groep bezoekt het voormalige concentratiekamp (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

'Indrukwekkend'

"We hebben al drie concentratiekampen gezien", zegt Vellekoop. "Ik ben benieuwd hoe het hier is, vergeleken daarmee. In Auschwitz hadden ze alles laten staan, maar van Monowitz stond niks meer overeind. Ik ben er benieuwd naar en benieuwd wat we allemaal gaan horen."

"Ik vond Auschwitz en Birkenau echt heel indrukwekkend. Iedereen was er echt heel stil van", aldus Den Boer. "Het was wel fijn dat je er moet de groep was en erover kon praten. Iedereen begreep elkaar wel. Iedereen is nu nog wel druk van de fietstocht, maar ik verwacht dat het straks nog wel rustiger gaat worden."

Directeur Elke Grynglewski van Bergen-Belsen (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Directrice Elke Gryglewski wacht de groep op voor het middagprogramma. Ze vertelt dat Bergen-Belsen een krijgsgevangen- en concentratiekamp was waar tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 70.000 mensen de dood vonden. Onder meer Anne en haar zus Margot Frank zijn hier gestorven.

"Veel mensen kennen het verhaal van Anne Frank", zegt Gryglewski. "Ze is van Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd. En net als vele gevangen van Auschwitz hierheen gegaan. De omstandigheden hier waren catastrofaal en de hygiënische was slecht. Een maand voor het einde van de oorlog is zij hier gestorven."

De directrice van Bergen-Belsen heeft bewondering voor Terug naar Westerbork. "Ik vind het project heel interessant en zinvol. Het is een project dat jonge mensen een andere mogelijkheid geeft om toegang te vinden tot deze geschiedenis. Misschien hadden ze het anders niet meegemaakt, als het niet in combinatie was gegaan met fietsen. Het is een zinvolle combinatie. Ze doen nieuwe informatie op en ze geven een signaal af dat deze geschiedenis herinnerd moet blijven worden."

Onderstaande video is een reportage van verslaggevers Marcus Siebes en Janet Oortwijn. Met dank aan enkele beelden van Nico Westerhof: