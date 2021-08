Provincie geeft vier ton voor verbouwing Bruntingerhof in Orvelte

Het Drentse Landschap wil de boerderij verbouwen tot bezoekerscentrum voor het esdorp Orvelte. Gasten krijgen informatie over de boerderij, over Orvelte en over esdorpen in het algemeen.

De Bruntingerhof is vermoedelijk gebouwd tussen 1560 en 1650 en is een van de oudste boerderijen van Drenthe. Hij was jarenlang in gebruik als museumboerderij, maar staat al een aantal jaren leeg.

Voor de verbouwing is ruim acht ton nodig. De provincie mag volgens de geldende regels eigenlijk niet meer dan 200.000 subsidie geven, maar wijkt hier van af vanwege het provinciale belang in het 'behoud van dit bijzonder gave rijksmonument en het te behalen resultaat om hiermee de vrijetijdseconomie van Orvelte te versterken'.

