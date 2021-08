'Held' Ronald Lubbers in zonnetje gezet door supportersvereniging Rood-Wit

Het kunstwerk is gemaakt door grafisch ontwerper, digital artist, voetbaltekenaar én journalist Jörn Reuvers. "Ronald is er voor de club, in voor- en tegenspoed. Daar hebben we als supportersvereniging diepe bewondering voor", aldus René Veen van Rood-Wit. "Op de meest moeilijke momenten was hij er en daardoor is hij voor veel Emmen-fans een rots in de branding. De club bestaat 75 jaar en dat is mede dankzij hem."

'Een compliment is voor iedereen wel eens mooi'

Lubbers was verguld met het cadeau. "Dit is een prachtige waardering en al ben ik heel bescheiden en sta ik zeker niet graag in het middelpunt van de belangstelling, een compliment is voor iedereen af en toe wel heel mooi.. dus ook voor mij."

"Een paar maanden geleden degradeerden we, iets wat ik totaal niet zag aankomen. Dat was een enorme klap. Dat ik dan uitgerekend nu dit ontvang maakt het ook wel extra mooi."

Waar komt het beeld te staan?

Lubbers benadrukte nog maar eens dat zijn werk absoluut geen one-man-show is. "We doen het hier echt met z'n allen. Daarom vind ik eigenlijk ook niet dat deze beeltenis een prominente plek moet krijgen in het stadion, maar op een plek waar ik het kan zien en anderen niet."

"In het museum of straks in het nieuwe stadion, op zijn kantoor. Dat is een prima optie", aldus Veen.