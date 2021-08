Grenzen van opvang asielzoekers bereikt, wat doet Drenthe?

Afghaanse vluchtelingen op het marineterrein in Amsterdam waar een opvang is gecreëerd (Rechten: ANP/ Hollandse Hoogte/ Sabine Joosten)

Het demissionair kabinet riep gemeenten en provincies afgelopen woensdag op om alles op alles te zetten om meer opvangplekken voor asielzoekers en huisvesting voor vergunninghouders te creëren.

Van de 29.000 plekken die het COA heeft, zijn er nu ruim 27.000 bezet. Komen er geen extra opvangplekken vrij, dan moet er crisisopvang ingezet worden. Bedjes in sporthallen bijvoorbeeld, een scenario dat de overheid wil voorkomen.

Doorstroom stagneert

Dat scenario komt in beeld doordat de toestroom van asielzoekers toeneemt. Niet alleen de situatie in Afghanistan draagt daartoe bij, ook het opheffen van reisbeperkingen na corona zorgt voor meer toestroom. Familieleden van vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen kunnen bijvoorbeeld makkelijker naar Nederland reizen.

Tegelijkertijd houden die statushouders plekken in opvangcentra bezet omdat zij nergens terecht kunnen. Hoewel ze recht hebben op een huis, lukt het gemeenten niet statushouders in een geschikte woning te plaatsen. Er zijn te weinig woningen beschikbaar, vandaar ook de vraag vanuit Den Haag om ook met plannen te komen voor huisvesting van vergunninghouders.

Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie) willen uiterlijk in de tweede week van september concrete afspraken ontvangen van de lokale overheden.

Wat doet Drenthe?

En dus gaan ook Drentse bestuurders binnenkort met elkaar om tafel. Wanneer dat precies is, is niet bekend, maar binnen twee weken moet er dus gesproken worden. Commissaris van de koning Jetta Klijnsma zit dat overleg voor, zij wil niet op het overleg vooruitlopen.

Klijnsma zit namens haar collega's in andere provincies aan de overlegtafel in Den Haag. Daar wordt met het COA en andere overheden overlegd hoe de toestroom gemanaged moet worden. Klijnsma weet dus als geen ander wat er vanuit Den Haag gevraagd wordt. In het NPO Radio 1-programma Spraakmakers zei ze alleen: "We gaan alle college's van b en w vragen om constructief mee te tobben over vierkante meters voor vluchtelingen."

In gesprek

Ook voor het COA is het nog te vroeg om in te gaan op mogelijke nieuwe opvanglocaties in Drenthe. Tot nu toe is daar niets over bekend laat het opvangorgaan weten. "We zijn in het hele land in gesprek, dus ook in Drenthe", laat een woordvoerder weten.

Als mogelijke oplossing wordt gekeken naar het onderbrengen van extra asielzoekers in al bestaande opvanglocaties. "In Groningen hebben we bijvoorbeeld 21 opvangplaatsen extra voor Musselkanaal af kunnen spreken met de gemeente Stadskanaal, bovenop de 428 plaatsen die het azc reeds telt."