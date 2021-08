Ondanks bestuursbreuk: 'CH De Wolden gaat zeker door'

CH De Wolden is niet in gevaar, nu het 'oude' bestuur uiteengevallen is. Er is een nieuw bestuur gevormd, dat vast van plan is volgend jaar een nieuwe editie te organiseren. Dat zegt Jan Broek, een van de aanblijvende bestuursleden.

Op Facebook maakte voorzitter Christiaan Hendriksen bekend dat hij en twee andere bestuursleden op zijn gestapt bij CH De Wolden. De chemie was verdwenen en het respect voor elkaar had daar ook onder te lijden, stellen de drie vertrekkende leden.

'Niet door het slijk'

"Dat herken ik niet helemaal", reageert Jan Broek. Wel dat er onenigheid in het bestuur was, maar voor Broek was de zaak niet zo hoog opgelopen dat een breuk noodzakelijk was. "Ik wilde dit jaar wél een CH De Wolden organiseren, maar op een andere manier. De vertrokken bestuursleden wilden de opties niet bekijken, en daardoor was ik wel teleurgesteld."

Broek zegt nu dat hij 'niet gelukkig' was met de afgelasting. "Ik zag nog wel mogelijkheden, maar het zou wel moeilijk zijn geworden." Maar ondanks de ruzie wil hij niet met modder gooien, zegt hij. "Ze hebben tien, elf, twaalf jaar hard gewerkt voor CH De Wolden, het past mij niet om de oud-bestuursleden door het slijk te halen. Maar het is wel heel jammer dat het zo afloopt."

'Gewoon verder'

Het evenement is volgens Broek niet in gevaar. Hij gaat door met nieuwe bestuursleden. Ingrid Snijders is bestuurslid geworden, en een administratiekantoor gaat de financiën beheren. "Het evenement valt of staat niet met het vertrek van een paar personen. We gaan gewoon verder, zeker weten", zegt Broek.

Het evenement is niet beter geworden van twee afgelastingen op rij. "Dat is een financiële strop, je wordt er niet sterker van ten opzichte van sponsors en ook niet ten opzichte van vrijwilligers." Dat wordt een klus voor het komende jaar, zegt Broek. "We hebben nu de tijd om alles gezond op poten te zetten en dan gaan we volgend jaar weer verder."

