Antilope siert nu Brink in Echten na diefstal bronzen beeld

Het vorige beeld werd vorig jaar gestolen, waarschijnlijk vanwege de materiaalwaarde. Het was in brons gegoten en had 15 duizend euro gekost. Kunstenaar Freek Berends heeft zijn atelier in het Huus van de Belle en had het beeld gekocht. Hij had het op een sokkel geplaatst zodat iedereen ervan kon meegenieten.

Overvallen door emoties

Hij is nog steeds kapot van de diefstal, zo bleek toen hij een toespraak gaf bij de onthulling van het nieuwe beeld. "Mijn levensmotto is: wat is geweest is geweest. Ga en kijk niet om", zei hij, terwijl hij in snikken uitbarstte.

Freek Berends naast de sokkel waar het bronzen beeld stond (Rechten: RTV Drenthe)

Het betekent veel voor hem dat er nu weer een nieuw beeld staat. "Kijk, dat andere beeld heeft hier jaren gestaan. Dat is gejat. Een kale sokkel is nooit mooi. Dat hier nu weer een beeld is gekomen in samenwerking met Henk Hulzebos en Stichting De Es is natuurlijk fantastisch. Daar ben ik erg blij mee. Dus mijn stemming is een stuk beter dan vorig jaar, toen het andere beeld gestolen werd."

Waarom een antilope? "Die heeft hier in de vroegere jaren zeker gelopen. Dat hebben wij niet mee mogen maken met elkaar, maar onze voorvaderen wel", zo zegt Henk Baas van Echtener Stichting De Es.

Het beeld kwam er door een subsidie van de gemeente vanuit Initiatiefrijk De Wolden, een gift van Stichting Ruinen 1865 en een paar particulieren. En maker Henk Hulzebos kwam Echten wat tegemoet in de prijs. "Samen gefinancierd door alle inwoners uit De Wolden. Dus dat is mooi", vindt Baas.

Het bronzen beeld dat is gestolen (Rechten: Wikipedia/Gouwenaar)

Het vorige beeld kon niet meer gereproduceerd worden. De mal was stuk en beeldhouwer Charles Henri uit Meppel overleed in 2014. Berends kocht het beeld eind jaren negentig van hem. Henri maakte de sculptuur voor een familie waarvan de dochter was overleden.

"Aangezien één beeld gieten ontzettend kostbaar is, mocht Henri in overleg met de familie er nog twee beelden bijgieten voor zijn eigen verkoop. Op die manier was de prijs voor de familie ook aantrekkelijker. Toen ik 25 jaar pottenbakker was, heb ik behoorlijk wat giften gekregen en van dat geld heb ik dit beeld gekocht", zei Berends eerder daarover.

Nu zei hij bij de onthulling: "Ik hoop dat het tuig van de richel van dit beeld afblijft en dat het eeuwig kan blijven staan. Zo, en dat is mijn wens."