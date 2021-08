56 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Drenthe

De meeste besmettingen vonden plaats in de gemeente Emmen (13), gevolgd door Hoogeveen (8) en Meppel (7). De twee Drenten die werden opgenomen in het ziekenhuis komen uit de gemeenten Emmen en Noordenveld.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 29-08-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1608 (+1) 7 20 Assen 4446 (+5) 70 15 Borger-Odoorn 1719 (+1) 33 15 Coevorden 3157 (+5) 57 31 Emmen 9829 (+13) 173 80 Hoogeveen 5213 (+8) 78 41 Meppel 2639 (+7) 34 27 Midden-Drenthe 2289 (+4) 38 30 Noordenveld 2063 (+6) 34 (+1) 26 Tynaarlo 1925 (+2) 25 24 Westerveld 1073 (+2) 17 21 De Wolden 2199 (+2) 33 24 Onbekend 64 0 0

Landelijke cijfers

Het RIVM heeft afgelopen etmaal landelijk 2342 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er minder dan een dag eerder, toen het er 2470 waren (na correctie) en minder dan vorige week zondag. Toen werden 2466 nieuwe besmettingen gemeten.

Het aantal nieuwe positieve gevallen ligt onder het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen van 2562 nieuwe gevallen per dag. Dat weekgemiddelde is hoger dan vorige week zondag: toen werden er in zeven dagen gemiddeld 2419 nieuwe gevallen per dag geregistreerd.

Afgelopen etmaal werden negen nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona bij het RIVM geregistreerd. Dat betekent niet dat deze mensen allemaal in die tijd overleden zijn, want het duurt vaak een poosje voor een sterfgeval wordt doorgegeven.

Eerder vandaag viel in dit bericht per abuis te lezen dat er 35 besmettingen zouden zijn in Drenthe.