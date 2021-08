De Week van Drenthe: Scholen gestart en geboortegolf in Drenthe

Ook een nieuwe start voor Rademakers Gieterij in Klazienveen. In juni ging het bedrijf failliet, maar dankzij een nieuwe groep financiers kon er een doorstart worden gemaakt. En dus werden dinsdag de ovens weer opgestart bij het bedrijf, dat onder andere bekend is vanwege de putdeksels in heel Nederland.

Zorgen bij De Buitenplaats

Museum De Buitenplaats bestaat dit jaar 25 jaar en het jubileumjaar zorgt voor veel bezoek. Maar hoe lang kunnen bezoekers nog genieten van de noordelijke figuratieve kunst in het museum? De gemeente Tynaarlo heeft de subsidie stopgezet en dus dreigen er financiële problemen te ontstaan. In het gemeentehuis wordt gezocht naar mogelijkheden om het museum toch nog financieel te ondersteunen. "Zonder die subsidie wordt het bestaan toch wel ernstig bedreigd", zegt directeur Mariëtta Jansen.

Geboortegolf

Kraamverzorgenden hebben het druk. Vergeleken met een jaar eerder werden er in de eerste helft van dit jaar acht procent meer baby's geboren in Drenthe. Onder andere de coronabeperkingen droegen daar aan bij. "Ik zag het aankomen", zegt kraamverzorgende Dikkie van den Berg van Kraamzorg Zuidwolde donderdag. "Krap dertig jaar geleden was er ook een geboortegolf. De mensen van toen beginnen nu aan baby's. Daarnaast heb je de corona-perikelen; waardoor reizen, huwelijken en andere zaken niet door konden gaan. Dan zie je dat de wens van het krijgen van een baby naar voren wordt gehaald. Het is dubbelop."

Wegduiken

Wie op vrijdag in Wildlands was, moest iets beter zijn best doen om de dieren te zien. De beesten trokken zich meer dan anders terug in hun verblijven vanwege geluidsoverlast. Boven het Emmer dierenpark werden namelijk vliegoefeningen gedaan door de Koninklijke Luchtmacht. De laagvliegende straaljagers maakten dusdanig veel lawaai dat dieren en bezoekers er last van hadden.

