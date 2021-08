Teleurstellend competitiedebuut voor Waalderbos met vv Emmen

Na twaalf minuten spelen moest vv Emmen de 1-0 van HBS slikken. Uit een corner werkte Nathan Mbuyamba de bal achter doelman Jehova Mendes.

Van Dorssen en Emanuels

In het vervolg van de eerste helft zette een beter combinerend vv Emmen aan. Jongelingen Jonathan van Dorssen en Djamin Emanuels kregen de kans op de gelijkmaker, maar misten.

"In die fase zijn we vergeten af te drukken", legt coach Kevin Waalderbos uit. Hij is nieuw in Emmen. Waalderbos, woonachtig in Assen, trainde Be Quick 1887 en Flevo Boys al eens. "We willen dit seizoen laten zien dat we een van de beter voetballende ploegen in de hoofdklasse zijn."

Meegereisde supporters zoeken de spelers van vv Emmen op (Rechten: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

Na de pauze kwam vv Emmen niet meer tot grote kansen. Aan de overkant besliste HBS het duel via Martijn le Conge en invaller Tjeerd Westdijk. Waalderbos: "Vergeet niet dat we een heel jonge ploeg hebben. De pas 18-jarige Bart-Jan Braams staat bij ons centraal achterin. Er is wel ervaring, maar niet op hoofdklasseniveau."

Bewijsdrang

De nieuwe hoofdtrainer wil niet teveel waarde aan de duidelijke nederlaag hechten. "Aan het eind geven we ruimte weg en dan loopt de score op. Ik wil laten dat we laten zien dat vv Emmen in deze klasse thuishoort."