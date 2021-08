Rolstoeltennisser Egberink ook in dubbelspel door op Paralympische Spelen

Na zijn overtuigende zege in het enkelspel, heeft Tom Egberink uit Dalen zich in het dubbelspel ook overtuigend geplaatst voor de volgende ronde van het rolstoeltennistoernooi op de Paralympische Spelen in Tokio.

Samen met Maikel Scheffers versloeg Egberink het Israëlische duo Berdichevsky/Sasson in twee sets. Het werd 6-1, 6-1. Na de bye in de eerste ronde en de winst in de tweede ronde komen de Nederlanders in de derde rond uit tegen de Argentijnen Fernandez en Ledesma. Dat duo had drie sets nodig om ten koste van een Japans koppel door te stoten tot de kwartfinales.

Enkelspel

De 28-jarige Egberink blijft dus op twee fronten actief in het paralympisch toernooi, gisteren liet hij in het enkelspel Abu Samah Borhan uit Maleisië kansloos (6-0, 6-1). In de derde ronde neemt hij het op tegen de Zweed Olsson. Die wedstrijd wordt morgenochtend om 08.00 uur Nederlandse tijd gespeeld. De wedstrijd is via de app van de NOS te volgen.

Lees ook: