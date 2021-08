Vrouwen die Sporten helpt vrouwen aan een sportmaatje

Zondagmorgen half tien. Een grote groep dames staat in sporttenue bij 't Nije Hemelriekje. Een aantal supboarden wordt opgeblazen. De rest ligt klaar bij het avonturenpark aan de zijkant van de plas. Vandaag hebben 22 vrouwen zich verzameld om mee te doen aan deze sportieve actie. Ze kennen elkaar niet, maar een aantal van hen zullen na vandaag misschien wel vaker samen sporten.

Nieuwe sporten ontdekken

Zo op de vroege morgen lijkt het wat onwennig, maar al snel komen de dames los. De waterpakken gaan aan en er wordt hard gelachen. Vandaag gaan ze staand op een soort surfboard te water. Iets wat voor velen van hen nieuw is. "Het doel van vandaag is een leuke dag hebben", vertelt Andrien van der Werf uit Assen. "Daarnaast is het leuk dat vrouwen elkaar leren kennen en is het belangrijk dat we gewoon genieten van de omgeving en van het suppen."

"We proberen vrouwen in beweging te krijgen en dat doen we op verschillende manieren", vertelt Van der Werf. "Door bijvoorbeeld activiteiten te organiseren waarbij vrouwen de gelegenheid krijgen een nieuwe sport te ontdekken. De vrouwen sporten wel, maar samen sporten is leuker dan alleen sporten. Het motiveert ook om toch verder te gaan met sporten en op deze manier ontdek je nieuwe sporten die je anders in je eentje niet had gedaan."

Tinder voor sportmaatjes

Het idee komt bij Jansien van Dijk vandaan. Zij verhuisde van Groningen naar Gouda en zocht een sportmaatje, maar dat bleek niet zo makkelijk. Hoewel ze ervan overtuigd was dat er in haar buurt ook vrouwen woonden die van wielrennen, hardlopen of zwemmen hielden, kon ze die niet vinden. Daarom richtte ze een soort Tinder voor sportmaatjes op: Vrouwen die Sporten. Via een on- en offline community komen die sportieve vrouwen nu bij elkaar.

Deelneemster Coriene Kreulen is enthousiast. Zij werd op Facebook uitgenodigd voor de community. Vandaag is de eerste keer dat zij erbij is en ze vindt het nu al leuk. "Het is leuk om op deze manier andere mensen te ontmoeten die het leuk vinden om actief bezig te zijn." Ook is het voor het eerst dat ze gaat suppen. De verwachtingen: "Dat ik in het water val", lacht ze.

Natte boel

Na een korte uitleg op het avonturenpark bij 't Nije Hemelriekje gaan de dames te water. Eerst op de knieën en later ook echt op twee benen op die wiebelige plank. De dames worden onder andere ondersteund door Lovan Weyer. Zij supt veel sinds corona. "Het is een gezellige en gemoedelijke groep", vertelt ze. "Het weer is goed, dus we gaan er een leuke tocht van maken."

Toch houdt niet iedereen het droog. Hier en daar hoor je een plons. Maar dat mag de pret niet drukken: het gelach is te horen aan de andere kant van het water.