Elmar Reinders wint in Denemarken

Elmar Reinders uit Assen heeft in het Deense Skive de Rent Live skive Løbet gewonnen. Na een koers over 188 kilometer bleef hij twee Denen voor in de sprint.

De renner van het Riwal Cycling team maakte in de finale deel uit van een kopgroep van zeventien man. In de sprint hield de 29-jarige Drent Mads Østergaaard Kristensen en Marcus Sander Hansen achter zich. Ploeggenoot bij Riwal, Nick van der Lijke, sprintte naar de vierde plaats.

In Denemarken boekte Reinders zijn eerste overwinning voor zijn huidige ploeg, in 2019 won hij voor Roompot-Charles de bergtrui in de Ronde van Noorwegen. "Winnen is altijd leuk. En voor mijn Deense ploeg is het helemaal mooi dat we juist in Denemarken winnen", zegt Reinders net na de koers.

"We zaten met vier man van onze ploeg in de kopgroep. De samenstelling van die groep wisselde steeds. Maar ik zat de laatste dertig kilometer mee vooruit. In de finale reden mijn twee Deense ploeggenoten Tobias Kongstad en Morten Nørtoft voorop. M'n andere ploeggenoot Nick van der Lijke trok voor mij de sprint aan. En ik wist als ik goed door die bocht zou komen dat het dan lastig was om mij nog voorbij te komen."

Ronde van Drenthe

De laatste overwinning die Reinders boekte was de PWZ Zuidenveldtour in 2016 in de kleuren van Jo Piels. "Ik ben heel blij dat ik heb gewonnen. Maar ik win nog liever over zeven weken", geeft Reinders aan die de Ronde van Drenthe met rood omcirkelt heeft in zijn agenda. De Deense ploeg komt overigens over drie weken ook in actie bij de PWZ Zuidenveldtour op 18 september.

