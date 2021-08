VAKO stapt na negentig jaar over van zondag- naar zaterdagvoetbal

Onze Club ging op bezoek op Sportpark de Fielliettaz Goethart om met huidig aanvoerder van het eerste elftal Patrick Steenbergen (34), voormalig goalgetter Cor Elzenaar (74) en Vriezenaar Dick Heuvelman (75) te praten over de competitieswitch.

Elzenaar heeft de meeste van zijn doelpunten voor VAKO gemaakt in de tweede klasse zondag. Eind jaren zestig en begin jaren zeventig kende de Vriezer formatie haar hoogtijdagen. Jarenlang speelde het tweede klasse om later af te dalen naar de zondag derde en vierde klasse.

Verantwoorde keuze

Steenbergen legt de overstap naar de zaterdag uit: "We hebben de keuze verenigingsbreed gemaakt. Het zaterdagvoetbal is in opkomst. We hebben voor volgend seizoen vijf zaterdagteams en een dameselftal."

Dat betekent alle zaterdagen volle bak dus in de Vriezer kantine. "Dat levert gezelligheid op en reuring. Op die manier probeer je de club ook aantrekkelijk te maken voor de jeugd", zegt de capitano.

En die gezelligheid is belangrijk in Vries en inherent aan de overstap, volgens Heuvelman: "Het uitgaanspatroon van de hedendaagse amateurvoetballers is dat ze op zondag niet veel zin hebben om te voetballen. Dan moet je gewoon naar de zaterdag. Dat is op het ogenblik 'bon ton'. Iedereen gaat naar de zaterdag."

Die ontwikkeling gaat zich doorzetten volgens Elzenaar: "Normaal gesproken wil men niet meer zoals wij rustig de zaterdagavond op stap en er zondag er ook weer op tijd uit." In Heuvelmans tijd gingen de kroegen dicht om twee uur. "Nu zakken ze gewoon door tot vijf of zes uur en als je dan de volgende ochtend vroeg op moet staan, is dat geen pretje."

Dick Heuvelman laat graag zijn licht schijnen op de overstap van 'zijn' VAKO (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

Gesneuvelde derby

Met de overstap naar de zaterdagafdeling speelt VAKO aankomend seizoen haar wedstrijden in de vijfde klasse D. Steenbergen: "Je gaat van een zondag derde klasse naar een zaterdag vijfde klasse. Dan ontkom je er niet aan dat je gewoon uit moet spreken dat je bovenin mee wilt spelen."

Dat betekent tevens dat de beruchte derby VAKO - SVZ niet meer op het programma staat, maar Steenbergen stelt gerust: "Aankomend seizoen spelen we de derby tegen Tynaarlo. Dat is een wedstrijd die al lang niet meer in competitieverband is gespeeld, dus wie weet komen er weer ludieke acties van beide kanten."

