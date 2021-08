Onze Club #1: Volwassen ACV, winnend HZVV en duidelijke nederlagen voor 'Schut' en Emmen

ACV - HSV Hoek is de tweede wedstrijd van het seizoen in de Derde Divisie Zaterdag. De Assenaren begonnen vorige week met een 3-2 zege bij FC Lisse. Voor de Drentse hoofdklassers begon dit weekend het nieuwe seizoen, na meer dan tien maanden coronabreak. We waren bij HZVV - SDC Putten en Urk - Noordscheschut in de Hoofdklasse B op zaterdag en vanmiddag reisden we vv Emmen achterna richting HBS in Den Haag.

En we brachten een bezoek aan het jubilerende VAKO in Vries, dat negentig jaar na de oprichting met het prestatie-elftal de overstap gaat maken van de zondag naar de zaterdag. Dat betekent dus dit seizoen niet in de 3e klasse zondag, maar in de 5e klasse zaterdag.