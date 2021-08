Melkveehouder Evert uit Ruinerwold in Boer Zoekt Vrouw

Melkveehouder Evert (58) uit Ruinerwold is een van de boeren die dit seizoen meedoet aan het televisieprogramma Boer Zoekt Vrouw. De Drentse boer is sinds 2008 vrijgezel en hoop via het datingprogramma een nieuwe vrouw te ontmoeten.

De reislustige Evert zoekt iemand die begrijpt waar hij mee bezig is op de boerderij. De nieuwe liefde hoeft niet per se mee te werken op het 186 koeien tellende bedrijf. "Ik hou van iemand die een beetje humor heeft, waarmee je kan lachen. Ik hou van ondeugende steken onder water", geeft hij op de site van het programma een beschrijving van zijn ideale partner.

Alleen

Evert komt uit een gezin met zes kinderen en groeide tussen de koeien op. Afgelopen jaren verloor hij zijn ouders. In oktober 2020 overleed zijn moeder, een paar maanden later stierf ook zijn vader. Hij runt samen met zijn broer Koop het bedrijf, maar woont alleen op de boerderij. Evert hoopt dat een vrouw het leven op de boerderij mooier maakt. "Toen ik in de twintig was, heb ik een relatie van een jaar of vijf gehad. En van 2006 tot 2008 heb ik samengewoond, maar dat was opeens over. Dat heeft me wel geraakt. Daarna heb ik geen relaties meer gehad."

En hoe ziet Evert de toekomst? "Over 10 jaar hoop ik alleen de dingen te doen die ik zelf wil. Niet meer de verplichting. Dan hoop ik ook dat ik er een vrouw in mijn leven is, waar ik dan genoeg tijd voor heb en we samen mooie dingen kunnen doen. Wie weet hebben we dan een tweede huisje in een ander land, in Frankrijk ofzo."

De komende twee weken kunnen geïnteresseerde vrouwen een brief schijven aan Evert. In januari gaat Boer Zoekt Vrouw verder.