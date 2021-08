Ngedekumana matchwinner bij officiële debuut vv Hoogeveen

vv Hoogeveen is het seizoen in de hoodfklasse A van het zondagvoetbal goed begonnen. De formatie van Nico Haak won in een vermakelijk duel met 1-0 bij TAC'90 in Den Haag.

Raphaël Ngendakumana werd de matchwinner. De pijlsnelle aanvaller, die deze zomer de overstap maakte van vv Emmen, scoorde in de 35e minuut de enige treffer van het duel.

Hoogeveen is de competitie prima begonnen. De ploeg van trainer Nico Haak won in een zeer vermakelijk duel met 0-1 bij TAC'90.

Stan Meekhof

In de aanloop naar het eerste competitieduel waren er de nodige zorgen bij Hoogeveen. Een aantal dragende spelers waren geblesseerd. Tegen HZVV bleek dat dit niet zomaar opgevangen kon worden. Uiteindelijk viel het allemaal mee en kon Nico Haak over een bijna complete groep beschikken. Alleen op het keepersvlak leek er een probleem te zijn. Jorn Jan van de Beld is nog niet hersteld van zijn hoofdblessure die hij tegen Staphorst opliep en ook Serkan Akbas was niet volledig fit. De pas 17-jarige Stan Meekhof startte hierdoor in de basis.

De goalie keepte een foutloze partij en hield Hoogeveen in de beginfase tot drie keer toe op de been. Hoogeveen had het in die fase ook moeilijk tegen TAC'90, dat vroeg stoorde en Hoogeveen het opbouwen zeer lastig maakte. Na een moeizaam begin kwam Hoogeveen steeds beter in de wedstrijd en kwamen er ook kansen voor de blauwhemden. Joost Screever was tot twee keer toe dichtbij een treffer en dat gold ook voor Emil Bijlsma. De vijfde kans voor Hoogeveen was wel raak. Een heerlijke aanval over de linkerkant werd afgerond door Raphael Ngendakumana.

Hoogeveen houdt stand

In de tweede helft had Hoogeveen vervolgens al snel de voorsprong kunnen vergroten. Emil Bijlsma kreeg een bijna niet te missen kans, maar zag zijn inzet op miraculeuze wijze van de lijn worden gehaald door Jahin Valerius. Daarna waren er kansen over en weer. Jesus Penate raakte tien minuten voor tijd de lat namens TAC'90 en aan de andere kant mikte Emil Bijlsma op de paal. Ver in de blessuretijd was Kishen Kanhai nog dichtbij de gelijkmaker. Levon van Dijk haalde de bal echter van de doellijn.