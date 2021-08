Mijlpaal: 50ste koloniewoning, Friezen willen ook bouwen

"Het was een project van de lange adem", zegt Minne Wiersma, directeur van de Maatschappij van Weldadigheid. "Toen mijn voorganger (Jan Mensink, red.) ermee kwam, zeiden ze: droom lekker verder. Maar het is geweldig dat het nu is gelukt. Echt een mijlpaal."

Net als vroeger

Begin negentiende eeuw werden in Zuidwest-Drenthe meer dan 400 huisjes gebouwd in opdracht van generaal Johannes van den Bosch voor zijn Koloniën van Weldadigheid. Ze waren bestemd voor arme mensen uit de grote steden, die in Drenthe aan het werk werden gezet. De huisjes zijn in de loop der tijd grotendeels afgebroken. Door het bouwen van deze nieuwe woningen begint het landschap nu weer op dat van vroeger te lijken.

Bekijk hier onze reportage over de wens om ook in Friesland koloniewoningen te bouwen:

De grens over

De vijftigste woning staat in Wilhelminaoord op de grens met Friesland, maar wat Wiersma betreft gaan ze die grens ook over. Het gebied van de Koloniën beperkte zich vroeger namelijk niet tot Drenthe alleen.

Wiersma: "In de gemeente Weststellingwerf hebben ook oude koloniewoningen gestaan die in de loop der tijd zijn afgebroken. Wat zou het geweldig zijn om die bijzondere geschiedenis die je wilt vertellen daar door te zetten. Dan is het plaatje compleet."

'Een boppeslach'

Wethouder Jack Jongbloed van gemeente Weststellingwerf ziet het wel zitten om het project door te trekken naar onze buurprovincie: "Dit zou in Friesland ook mooi zijn. Met respect voor ieders belangen zou het mogelijk moeten zijn om dit te realiseren."

Voor het zover is moeten er nog wel wat obstakels worden overwonnen. Zo is de grond waar de huisjes vroeger stonden, nu deels in het bezit van particulieren of boeren. Maar Jongbloed is optimistisch: "We hebben nu de werelderfgoedstatus. Als je dat predicaat hebt moet je dat uitbouwen, conserveren en nog mooier maken. Het is juist een boppeslach, een mooie kans."

Er is bij de gemeente Weststellingwerf inmiddels een vergunning aangevraagd voor het herbouwen van de eerste koloniewoning op Fries grondgebied. Deze komt aan de Westvierdeparten in Steggerda.