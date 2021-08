Prinses Beatrix bezoekt Shakespeare in Diever: 'Voor velen een grote verrassing'

Een verrassing voor veel bezoekers van de Shakespearevoorstelling in Diever afgelopen zaterdag. Prinses Beatrix zat in het publiek.

Volgens Jack Nieborg, regisseur van het Shakespearetheater, wist alleen het bestuur van haar komst. Een half uur van tevoren maakte Nieborg per WhatsApp aan de toneelspelers bekend dat de prinses die avond in het publiek zou zitten. "Vorig jaar was ons jubileumjaar en we hebben destijds een uitnodiging verstuurd. Vanwege corona is het bezoek een paar keer uitgesteld, maar gisteren was ze er uiteindelijk toch," vertelt Nieborg op Radio Drenthe.

Bij een dergelijk bezoek komt behoorlijk wat kijken. "Er komen allerlei adviezen en protocollen naar je toe. Daarbij komen nog een aantal overleggen over hoe het allemaal in elkaar moet vallen op zo'n avond. Daar heb je wel wat voorbereiding voor nodig. Het is niet zomaar even een bezoekje."

Applaus

De voormalig vorstin was getuige van het theaterstuk MacBeth en The Comedy of Errors. De allereerste voorstelling in Diever na de coronacrisis met publiek. "Een van onze spelers is een kwartier voor aanvang op het toneel gaan staan en heeft aan het publiek meegedeeld dat we hoog bezoek hadden. Iedereen applaudisseerde toen de prinses vervolgens de zaal binnen kwam", zegt Nieborg.

Volgens hem was het de vierde keer dat Beatrix een bezoek bracht aan het bijzondere theater in Diever. "Ze is liefhebber van theater en cultuur in het algemeen, dus ze is wel vaker bij ons langs geweest in Diever."

Livestream

Zes keer wordt Macbeth en The Comedy of Errors nog opgevoerd. Aanstaande zaterdag kunnen mensen via een livestream het uitverkochte theaterstuk bekijken. "Dat wordt echt spectaculair met mee rennende cameramensen en dergelijke", besluit Jac Nieborg.

Lees ook: