Corona krijgt culturele seizoensopening Emmen er niet onder: Kleintje Uitmarkt in september

Op 10, 11 en 12 september kunnen cultuurliefhebbers in Emmen hun hart weer ophalen. Weliswaar in een meer bescheiden opzet, aldus directeur Rineke Marwitz van de Stichting Uitmarkt Emmen.

In de afgelopen jaren vormde het Rensenpark het decor voor de aftrap van het Emmer culturele seizoen. Vanwege het rondwarende virus is dat helaas niet mogelijk, aldus Marwitz. "Alle deelnemers (15 culturele instanties en ondernemers) houden daarom hun activiteiten binnenshuis."

Geen kidsplein

Dat activiteiten vinden plaats in het Atlas Theater, de muziekkoepel op het Marktplein, de bibliotheek en in de onderkomens van diverse partijen in het Rensenpark.

Ondanks het groene licht zijn er door een aantal vaste onderdelen toch een streep gezet. "Het kidsplein ontbreekt dit jaar. In plaats daarvan houden individuele deelnemers zelf evenementen voor jongeren."

Carina Vinke treedt zaterdag met het Emmen Mannenkoor op in de Grote Kerk (Rechten: Persfoto)

De Uitmarkt is normaliter ook een plek waar amateurkunstenaars zich kunnen presenteren op diverse podia. Maar deze groep is dit jaar niet van de partij. In plaats daarvan wordt er rondom de amateurkunst nog een apart event in november gehouden.

Aanvankelijk leek het er op dat er ook dit jaar een streep door de opening van het culturele seizoen zou gaan. "Tot halverwege mei leek het inderdaad die kant op te gaan. De gemeente trok echter bij ons aan de bel met de boodschap dat het er naar uitzag dat er rond deze tijd meer zou kunnen."

Toelatingsregels

De stichting zat er meteen bovenop en zocht contact met alle culturele vaandeldragers in Emmen. Met 15 partijen is er vervolgens alsnog een programma in elkaar gedraaid. Vorige week vrijdag werd er de laatste klap op gegeven.

Elke deelnemer hanteert overigens wel zijn eigen toelatingsregels. "Bij sommige dien je van tevoren een ticket te kopen, bij een ander geldt vol is vol en soms volstaat het houden van anderhalf meter afstand tot elkaar." Het is daarom handig om je van tevoren nog even te kijken welke regels waar gelden, waarschuwt de stichtingsvoorzitter.

Marwitz is verder maar wat blij dat het cultuurfestijn in weliswaar verkapte vorm toch kan doorgaan. "Niet alleen het publiek heeft er behoefte aan, maar ook de deelnemers hebben er zin in."

Volgens Rineke Marwitz heeft iedereen behoefte aan het culturele jaar (Rechten: Eigen foto)