FC Emmen neemt Peet Bijen over van ADO Den Haag

De geboren Hengeloër drukte in Den Haag, waar hij nog een jaar contract had, te zwaar op de begroting. Hij tekent in Emmen een contract voor één seizoen met een optie voor nog een jaar.

Bijen speelde lang voor FC Twente, liefst 14 jaar. Hij stoomde vanuit de jeugd naar de hoofdmacht waarin hij sinds het seizoen 2015/2016 meer dan 130 officiële duels speelde. In het seizoen 2019/2020 was Bijen aanvoerder van de Enschedese club.

Vorig zomer maakte hij de verrassende overstap naar ADO Den Haag, maar in de residentiestad werd het geen succes. Bijen liep al vroeg in het seizoen een hielblessure op en speelde uiteindelijk maar vijf wedstrijden.

Bijen kwam uit voor verschillende vertegenwoordigende jeugdelftallen, namelijk het Nederlands voetbalelftal onder 18, het Nederlands voetbalelftal onder 19 en het Nederlands voetbalelftal onder 20. Op 13 november 2014 maakte hij zijn debuut voor Jong Oranje in een oefenwedstrijd tegen Jong Duitsland.

Nog niet direct inzetbaar

Overigens is Bijen nog niet direct inzetbaar. "Eigenlijk begint hij nu aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dus het zal nog zo'n acht tot tien weken duren voordat hij kan spelen. FC Emmen speelt met de komst van Bijen in op een 'toekomstig' vertrek van Miguel Araujo. De verwachting is dat de Peruaan in ieder geval tot de winterstop in Drenthe blijft.