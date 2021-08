55 nieuwe positieve coronatests in Drenthe

In Drenthe zijn er afgelopen 24 uur 55 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat is er een minder dan gisteren, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De meeste nieuwe besmettingen werden opnieuw geconstateerd in de gemeente Emmen (14), gevolgd door Hoogeveen (9). Coevorden is de enige Drentse gemeente waar geen nieuwe coronabesmetting is vastgesteld.

Na vier dagen met nieuwe Drentse ziekenhuisopnamen, werd er vandaag geen melding gemaakt van een opname als gevolg van het coronavirus. Nieuwe sterfgevallen door het virus zijn al maanden niet gemeld.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 30-08-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1613 (+5) 7 20 Assen 4450 (+4) 70 15 Borger-Odoorn 1723 (+4) 33 15 Coevorden 3157 57 31 Emmen 9843 (+14) 174 80 Hoogeveen 5222 (+9) 78 41 Meppel 2644 (+5) 34 27 Midden-Drenthe 2291 (+2) 38 30 Noordenveld 2068 (+5) 34 26 Tynaarlo 1926 (+1) 25 24 Westerveld 1075 (+2) 17 21 De Wolden 2203 (+4) 33 24 Onbekend 64 0 0

Landelijke cijfers

Tussen zondagochtend en maandagochtend er landelijk 2213 nieuwe coronagevallen aan het licht gekomen. Dat is het laagste aantal in tien dagen tijd. Precies een week geleden meldde het RIVM bijna 2400 positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen zijn 17.723 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 2532 per dag. Dat gemiddelde is in de afgelopen dagen iets gedaald, maar het ligt nog wel hoger dan een week geleden.

Het aantal sterfgevallen steeg met twee. Het gaat om inwoners van Amsterdam en Venray. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Het kan namelijk een tijdje duren voor een sterfgeval door corona is geregistreerd. Bovendien zijn er op maandagen doorgaans minder sterfgevallen dan op andere dagen. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM melding dat 42 mensen zijn overleden aan de gevolgen van hun coronabesmetting, gemiddeld zes per dag. Dat is een fractie lager dan de dagen hiervoor.